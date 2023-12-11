Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Из-за размещения людей в ПВР в Белгороде стало больше мусора с началом СВО

Из-за размещения людей в ПВР в Белгороде стало больше мусора с началом СВО

11 декабря 2023, 10:05
Фото: Midjourney
Во время оперсовещания с правительством Белгородской области министр ЖКХ Алексей Ботвиньев рассказал о работе ЦЭБ. По его словам, из-за оперативной обстановки возник ряд проблем.
Сюжет
ЖКХ

Министр ЖКХ Алексей Ботвиньев отметил, что с 2021 года наблюдается снижение потребителей услуг оператора — на 8,8 тыс. абонентов меньше. Объясняется это «оперативной ситуацией в регионе».

При этом число точек образования мусора за последние два года за этот срок только увеличилось — почти на 3 тыс., или на 13,2%.

Ботвиньев отметил, что трудная ситуация была с мусором в Шебекинском горокруге. Сложности возникли и в Валуйском с Грайворонском округах. Создавали дополнительный мусор и проживавшие в ПВР переселенцы из приграничья.

Размещение большого количества людей в ПВР резко дало прирост мусора в городах. В основном речь идёт про Белгород.
Алексей Ботвиньев
Читайте также:
Мусор и фекалии: жители области жалуются на условия жизни в общежитии БГАУ в МайскомВыпал снег и жалобы выросли: белгородцы продолжают жаловаться на вывоз мусораСнег мешает работе при вывозе мусора: губернатор ответил на жалобы белгородцев
#ЖКХ#Абоненты#Города#Белгород#Алексей Ботвиньев#СВО#Мусорный оператор#Артем Черненко#Оперативная обстановка
Подпишитесь
Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе
Сегодня, 13:28
В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Сегодня, 08:39
Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика
Сегодня, 09:30
С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет
Сегодня, 12:34
Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства
Сегодня, 14:55
«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород
Сегодня, 11:43