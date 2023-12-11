Из-за размещения людей в ПВР в Белгороде стало больше мусора с началом СВО

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Министр ЖКХ Алексей Ботвиньев отметил, что с 2021 года наблюдается снижение потребителей услуг оператора — на 8,8 тыс. абонентов меньше. Объясняется это «оперативной ситуацией в регионе».
При этом число точек образования мусора за последние два года за этот срок только увеличилось — почти на 3 тыс., или на 13,2%.
Ботвиньев отметил, что трудная ситуация была с мусором в Шебекинском горокруге. Сложности возникли и в Валуйском с Грайворонском округах. Создавали дополнительный мусор и проживавшие в ПВР переселенцы из приграничья.
Размещение большого количества людей в ПВР резко дало прирост мусора в городах. В основном речь идёт про Белгород.
Алексей Ботвиньев