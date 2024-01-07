Не только Воронеж: белгородцы едут в ПВР Старого Оскола

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Белгородцы отправляются в пункты временного размещения Старого Оскола. Всего там поселились более 100 человек. В городе их встречали накануне.
Как сообщил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, белгородцам предоставили тёплые комфортабельные номера. В ПВР семьям выдали продуктовые наборы, провели анкетирование, организовали трёхразовое питание и предоставили возможность обратиться к медикам.
Мы готовы обеспечивать комфортабельное размещение наших земляков столько времени, сколько это будет необходимо.
Андрей Чесноков
Ранее сообщалось, что белгородцев готовы принимать в пунктах временного размещения Воронежской области. В соседнем регионе могут увеличить места в ПВР для жителей, если появится необходимость.