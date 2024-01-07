Не только Воронеж: белгородцы едут в ПВР Старого Оскола

Более 100 белгородцев поселились в ПВР в Старом Осколе

Первых белгородцев, которые решили уехать в безопасное место, в Старом Осколе встречали накануне. Всего туда приехало более 100 человек, сообщил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.