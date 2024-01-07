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Более 100 белгородцев поселились в ПВР в Старом Осколе

Не только Воронеж: белгородцы едут в ПВР Старого Оскола

7 января 2024, 07:11
Фото: 1MI

Более 100 белгородцев поселились в ПВР в Старом Осколе

Первых белгородцев, которые решили уехать в безопасное место, в Старом Осколе встречали накануне. Всего туда приехало более 100 человек, сообщил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.
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Пвр

Белгородцы отправляются в пункты временного размещения Старого Оскола. Всего там поселились более 100 человек. В городе их встречали накануне.

Как сообщил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, белгородцам предоставили тёплые комфортабельные номера. В ПВР семьям выдали продуктовые наборы, провели анкетирование, организовали трёхразовое питание и предоставили возможность обратиться к медикам.

Мы готовы обеспечивать комфортабельное размещение наших земляков столько времени, сколько это будет необходимо.
Андрей Чесноков

Ранее сообщалось, что белгородцев готовы принимать в пунктах временного размещения Воронежской области. В соседнем регионе могут увеличить места в ПВР для жителей, если появится необходимость.

В Воронежской области могут увеличить места в ПВР для белгородцев
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#Белгородская область#Старый Оскол#Питание#Номера#Условия#Белгород#Наталья Корявых#Пункты временного размещения#Андрей чесноков#Пвр
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