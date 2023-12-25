Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Беспилотники

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

25 декабря 2023, 06:46
Фото: Midjourney
Беспилотники

Белгородскую область в воскресенье атаковали более 70 раз

По региону накануне били из миномётов, гранатомётов, артиллерии. Были налёты четырёх дронов-камикадзе. Помимо этого, несколько раз с беспилотников над населёнными пунктами сбрасывали осколочные боеприпасы. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

24 декабря ВСУ несколько раз ударили по Белгородской области дронами. Под атаку попал в том числе инфраструктурный объект в Грайворонском горокруге. По нему били дроном-камикадзе. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Два дрона-камикадзе накануне атаковали Журавлёвку в Белгородском районе, ещё один — окраину хутора Казачье-Рудченское в Борисовском районе. Обошлось без последствий.

По два осколочных боеприпаса сбросили с беспилотников над Наумовкой и Красным Хутором в Белгородском районе. Ещё один боеприпас сбросили с БПЛА над Муромом в Шебекинском горокруге.

Из артиллерии ВСУ обстреляли Щетиновку, Солнцевку, Устинку и Журавлёвку в Белгородском районе. По сёлам выпустили пять, один и по четыре снаряда соответственно. Помимо этого, по Щетиновке ударили шестью миномётными снарядами.

Из миномёта 24 декабря обстреливали и Шебекинский горокруг. По окраине Шебекино выпустили два снаряда, по одноимённому автомобильному пункту пропуска — один. Ещё 13 раз ВСУ ударили из миномёта по Цаповке в Борисовском районе.

Из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе — три снаряда и 14 выстрелов. Из гранатомёта атаковали и окраину Богун-Городка в Борисовском районе — 13 выстрелов.

В Краснояружском районе накануне под обстрел попала окраина Прилесья — два прилёта. Обошлось без последствий.

Напомним, что в минувшую субботу, 23 декабря, ВСУ атаковали мост в Грайворонском горокруге. Пострадали пятеро дорожников, работавших в это время на объекте. Состояние одного из раненых оценивают как тяжёлое.

Что известно о состоянии белгородских дорожников, раненных при атаке ВСУ на мост
Узнать подробнее
Читайте также:
Пробита крыша и выбиты окна: Гладков озвучил последствия обстрела белгородского селаРазбитые окна и посечённый фасад: белгородцы опубликовали кадры последствий обстрелаВзрывной волной выбило окна в доме белгородцев при новом обстреле
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Артиллерия#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе#Миномёты#Гранатомёты
Подпишитесь
Два человека ранены после миномётного обстрела Белгородской области
Сегодня, 11:54
«Это будет сложный диалог»: пострадавшим от обстрелов МСП начнут выплачивать деньги
Сегодня, 10:15
«Не вывозится мусор? Возвращайте людям деньги»: Гладков отреагировал на жалобы
Сегодня, 06:32
Белгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов
Сегодня, 07:15
Гладков назвал работу правительства с федминистерствами неудовлетворительной
Сегодня, 05:21
Белгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧС
Сегодня, 09:49