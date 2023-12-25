Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области

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24 декабря ВСУ несколько раз ударили по Белгородской области дронами. Под атаку попал в том числе инфраструктурный объект в Грайворонском горокруге. По нему били дроном-камикадзе. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Два дрона-камикадзе накануне атаковали Журавлёвку в Белгородском районе, ещё один — окраину хутора Казачье-Рудченское в Борисовском районе. Обошлось без последствий.
По два осколочных боеприпаса сбросили с беспилотников над Наумовкой и Красным Хутором в Белгородском районе. Ещё один боеприпас сбросили с БПЛА над Муромом в Шебекинском горокруге.
Из артиллерии ВСУ обстреляли Щетиновку, Солнцевку, Устинку и Журавлёвку в Белгородском районе. По сёлам выпустили пять, один и по четыре снаряда соответственно. Помимо этого, по Щетиновке ударили шестью миномётными снарядами.
Из миномёта 24 декабря обстреливали и Шебекинский горокруг. По окраине Шебекино выпустили два снаряда, по одноимённому автомобильному пункту пропуска — один. Ещё 13 раз ВСУ ударили из миномёта по Цаповке в Борисовском районе.
Из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе — три снаряда и 14 выстрелов. Из гранатомёта атаковали и окраину Богун-Городка в Борисовском районе — 13 выстрелов.
В Краснояружском районе накануне под обстрел попала окраина Прилесья — два прилёта. Обошлось без последствий.
Напомним, что в минувшую субботу, 23 декабря, ВСУ атаковали мост в Грайворонском горокруге. Пострадали пятеро дорожников, работавших в это время на объекте. Состояние одного из раненых оценивают как тяжёлое.