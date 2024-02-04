Дроны-камикадзе и миномёты: ВСУ 22 раза за сутки атаковали в Белгородскую область

По селу Вязовое выпустили четыре миномётных снаряда, в результате пробило кровлю корпуса сельхозпредприятия. А над селом Надежевка система ПВО сбила беспилотник самолётного типа, последствий на земле нет. Два прилёта из миномёта было селе Прилесье — повреждения получила ЛЭП, электроснабжение так же уже восстановлено.