Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Архивное фото

Дроны-камикадзе и миномёты: ВСУ 22 раза за сутки атаковали в Белгородскую область

4 февраля 2024, 08:07
Фото: 1MI
Архивное фото

За сутки в Белгородской области атаке ВСУ подверглись четыре муниципалитета

Повреждения получили в том числе жилые дома. О последствиях обстрелов со стороны Украины рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Село Журавлёвка Белгородского района противник атаковал дроном-камикадзе. В результате разрушений нет.

Валуйский округ тоже подвергся атаке с помощью трёх дронов-камикадзе, повреждён инфраструктурный объект связи.

Один частный дом пострадал в Грайворонском горокруге. По селу Дроновка ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов. В доме выбило окна, посечена кровля, фасад и забор.

Больше всего под огонь ВСУ попал Краснояружский район. В посёлке Задорожный было пять прилётов — пострадало пять частных домов, хозпостройка и линия электропередачи. Электричество уже подано в дома.

По селу Вязовое выпустили четыре миномётных снаряда, в результате пробило кровлю корпуса сельхозпредприятия. А над селом Надежевка система ПВО сбила беспилотник самолётного типа, последствий на земле нет. Два прилёта из миномёта было селе Прилесье — повреждения получила ЛЭП, электроснабжение так же уже восстановлено.

Никто из жителей перечисленных населённых пунктов не пострадал.

Читайте также:
Дроны-камикадзе, миномёты, гранатомёты: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов регионаОдин из районов Белгородской области впервые попал в сводку обстреловБелгородскую область за день атаковали около 90 раз: ранен человек, есть разрушения
#Белгородский район#Беспилотник#Новости Белгорода#Лэп#Краснояружский район#Электроснабжение#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Валуйский горокруг#Екатерина Никулина#Жилые дома#Обстрелы#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе#Миномёты#Миномётные снаряды
Подпишитесь
Спланировано Западом? Как ВСУ получили данные для сбития Ил-76 и не были замечены
Сегодня, 07:38
В Белгороде проверили контроллеры для открытия подъездов при ракетной опасности
Сегодня, 07:08
Патроны НАТО, порох и Наган: что нашли правоохранители дома у белгородца
Сегодня, 12:20
Погибли 28 человек: губернатор Гладков прокомментировал трагедию в ЛНР
Сегодня, 10:04
ВСУ снова атаковали дроном-камикадзе белгородское село
Сегодня, 10:50