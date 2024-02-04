Дроны-камикадзе и миномёты: ВСУ 22 раза за сутки атаковали в Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Село Журавлёвка Белгородского района противник атаковал дроном-камикадзе. В результате разрушений нет.
Валуйский округ тоже подвергся атаке с помощью трёх дронов-камикадзе, повреждён инфраструктурный объект связи.
Один частный дом пострадал в Грайворонском горокруге. По селу Дроновка ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов. В доме выбило окна, посечена кровля, фасад и забор.
Больше всего под огонь ВСУ попал Краснояружский район. В посёлке Задорожный было пять прилётов — пострадало пять частных домов, хозпостройка и линия электропередачи. Электричество уже подано в дома.
По селу Вязовое выпустили четыре миномётных снаряда, в результате пробило кровлю корпуса сельхозпредприятия. А над селом Надежевка система ПВО сбила беспилотник самолётного типа, последствий на земле нет. Два прилёта из миномёта было селе Прилесье — повреждения получила ЛЭП, электроснабжение так же уже восстановлено.
Никто из жителей перечисленных населённых пунктов не пострадал.