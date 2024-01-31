Один из районов Белгородской области впервые попал в сводку обстрелов

По Дроновке в Грайворонском горокруге ВСУ выпустили 14 миномётных снарядов. Повредило частный дом: пострадали кровля, фасад и забор. В этом же селе с БПЛА на экскаватор сбросили взрывное устройство, а дрон-камикадзе атаковал ЛЭП. По Новостроевке-Второй выпустили два миномётных снаряда, там же посадили и уничтожили ещё два беспилотника.