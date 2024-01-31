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Published Сегодня, 08:37

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Взрыв

Один из районов Белгородской области впервые попал в сводку обстрелов

31 января 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Взрыв

ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области более 60 ударов

Впервые в оперативную сводку попал Ивнянский район, где, предположительно, сдетонировал беспилотник. В одном из сельских поселений обнаружили воронку. Обошлось без последствий. Всего в регионе под обстрелы попали восемь муниципалитетов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

30 января атакам ВСУ подверглись восемь районов, в том числе Ивнянский, в котором долгое время было спокойно. На территории Сырцевского сельского поселения обнаружили воронку. Предположительно, произошла детонация дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

Повреждения зафиксировали в Валуйском горокруге. Противник атаковал село Старый Хутор с помощью дрона-камикадзе. Он рухнул — пострадала легковушка. В округе такими же дронами атаковали село Вериговка. В этом случае обошлось без последствий.

По Дроновке в Грайворонском горокруге ВСУ выпустили 14 миномётных снарядов. Повредило частный дом: пострадали кровля, фасад и забор. В этом же селе с БПЛА на экскаватор сбросили взрывное устройство, а дрон-камикадзе атаковал ЛЭП. По Новостроевке-Второй выпустили два миномётных снаряда, там же посадили и уничтожили ещё два беспилотника.

В Мокрой Орловке с БПЛА сбросили взрывное устройство. Повредило КамАЗ и линию газоснабжения. Ещё на окраине села зафиксировали пять прилётов. Окраину села Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет.

Четыре артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Устинке в Белгородском районе. В этом же селе и Журавлёвке с БПЛА сбросили по осколочному боеприпасу. По Щетиновке противник ударил дроном-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

Под огнём накануне был и Борисовский район. На окраине Лозовой Рудки противник сбросил два взрывных устройства с квадрокоптера. Окраину села Богун-Городок ВСУ атаковали дроном-камикадзе. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Волоконовском районе под обстрел попал хутор Старый. В населённом пункте зафиксировали три прилёта из миномёта. Без последствий.

Тем временем в Краснояружском районе есть разрушения. Восемь миномётных снарядов ВСУ выпустили по селу Теребрено. Среди мирных жителей пострадавших нет. Повреждения получили три единицы спецтехники и один склад. Помимо этого, противник ударил по населённому пункту дроном-камикадзе.

Также под обстрелом была Колотиловка. Зафиксировано три прилёта. В районе КПП средствами РЭБ посадили беспилотник, затем аппарат уничтожили. В посёлке Задорожный рухнул ещё один БПЛА противника. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Кроме того, в очередной раз под огнём был Шебекинский горокруг. По хутору Панков и селу Новая Таволжанка выпустили в общем десять миномётных снарядов. В селе Середа рухнули и сдетонировали два дрона-камикадзе. На территории МАПП «Шебекино» средствами радиоэлектронной борьбы посадили летательный аппарат. Без последствий.

Дрон-камикадзе взорвался в Белгородской области, есть разрушения
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