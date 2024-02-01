Белгородскую область за день атаковали около 90 раз: ранен человек, есть разрушения

В Белгородском районе по Щетиновке выпустили три артиллерийских и три миномётных снаряда. Там же с БПЛА сбросили 15 взрывных устройств. В Устинке и Наумовке сбросили по одному взрывному устройству. Нехотеевку атаковали двумя дронами-камикадзе. Над Новой Деревней сбили беспилотник противника. Устинку, Солнцевку и Нехотеевку ВСУ атаковали беспилотниками — всего шесть ударов. В данных населённых пунктах обошлось без разрушений.