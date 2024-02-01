Белгородскую область за день атаковали около 90 раз: ранен человек, есть разрушения

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
31 января семь районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ. Есть разрушения и один пострадавший. Всего по региону нанесли около 90 ударов.
В Борисовском районе в селе Богун-Городок с беспилотника противник сбросил восемь взрывных устройств. Местный житель в результате атаки получил минно-взрывную травму и контузию. Его отправили в горбольницу № 2 в Белгороде. Также в населённом пункте повреждения зафиксировали в частном доме — выбило окна. Повреждены ещё три автомобиля.
В Белгородском районе по Щетиновке выпустили три артиллерийских и три миномётных снаряда. Там же с БПЛА сбросили 15 взрывных устройств. В Устинке и Наумовке сбросили по одному взрывному устройству. Нехотеевку атаковали двумя дронами-камикадзе. Над Новой Деревней сбили беспилотник противника. Устинку, Солнцевку и Нехотеевку ВСУ атаковали беспилотниками — всего шесть ударов. В данных населённых пунктах обошлось без разрушений.
После отражения воздушной атаки средствами ПВО на 31 января выявили разрушения в Разумном. В одном частном доме пострадала кровля. Кроме того, накануне неподалёку от села Ближнее сбили два БПЛА самолётного типа. Без последствий на земле.
Дрон-камикадзе вчера ударил по селу Тишанка в Волоконовском районе. Повредило инфраструктурный объект связи. Жители не пострадали.
Под обстрелами был также Грайворонский горокруг. По Сподарюшино выпустили четыре миномётных снаряда, по селу Пороз — пять артиллерийских снарядов. На окраине Дроновки с беспилотника сбросили взрывное устройство. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Ещё в округе в Мокрой Орловке с БПЛА сбросили взрывное устройство. Оно рухнуло на автомобиль, стоявший рядом с местным ФАПом. Авто повреждено, жители не пострадали.
По Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге нанесли восемь гранатомётных выстрелов. Там же сдетонировали три дрона-камикадзе. Повреждения зафиксировали в двух частных домах. Выбило окна, повреждения получил гараж, посечены кровля и забор. Украинский беспилотник ударил и по мемориалу, который установили в память о погибших танкистах. Повреждены линии газо- и электроснабжения.
Четыре прилёта из миномёта зафиксировали в хуторе Панков. Повредило ЛЭП. Электроснабжение в населённом пункте уже восстановили. В селе Белянка рухнули два дрона-камикадзе. Пострадал экскаватор коммерческой организации. Пять миномётных снарядов выпустили по Ленинскому и Красному. В Шебекино упал дрон-камикадзе — пострадал инфраструктурный объект связи. Такой же дрон рухнул в селе Середа, но обошлось без разрушений.
В Яковлевском горокруге на подлёте к Строителю сбили три БПЛА самолётного типа. В районе села Казацкое ещё один летательный аппарат рухнул в поле. В Валуйском горокруге Старый Хутор атакован дроном-камикадзе. Без последствий.