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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Беспилотники

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

4 февраля 2024, 16:12
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Беспилотник сбили в Белгородской области

ПВО сработала в 18:30, сообщили в Минобороны РФ. Это не первая атака ВСУ за текущий день.
Сюжет
Пво

4 февраля в Белгородской области сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. ПВО сработала в 18:30. Где именно, не уточняется.

Это не первая атака ВСУ на регион за текущий день. Ранее дрон-камикадзе взорвался в Старом Хуторе в Валуйском горокруге. Помимо этого, под обстрел попала Демидовка в Краснояружском районе. В общей сложности за две атаки повреждены гараж и забор на территории одного частного дома, а также кровля и хозпостройка — в другом. Помимо этого, осколками посекло две машины и трубу газопровода.

Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Правда, об отбое в этот раз сообщили быстро.

Напомним, что 3 февраля ВСУ ударили по Белгородской области более 20 раз. Есть разрушения.

В Белгороде и районе на несколько минут объявляли ракетную опасность
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