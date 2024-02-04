ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
4 февраля в Белгородской области сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. ПВО сработала в 18:30. Где именно, не уточняется.
Это не первая атака ВСУ на регион за текущий день. Ранее дрон-камикадзе взорвался в Старом Хуторе в Валуйском горокруге. Помимо этого, под обстрел попала Демидовка в Краснояружском районе. В общей сложности за две атаки повреждены гараж и забор на территории одного частного дома, а также кровля и хозпостройка — в другом. Помимо этого, осколками посекло две машины и трубу газопровода.
Кроме того, в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Правда, об отбое в этот раз сообщили быстро.
Напомним, что 3 февраля ВСУ ударили по Белгородской области более 20 раз. Есть разрушения.