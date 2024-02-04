ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Это не первая атака ВСУ на регион за текущий день. Ранее дрон-камикадзе взорвался в Старом Хуторе в Валуйском горокруге. Помимо этого, под обстрел попала Демидовка в Краснояружском районе. В общей сложности за две атаки повреждены гараж и забор на территории одного частного дома, а также кровля и хозпостройка — в другом. Помимо этого, осколками посекло две машины и трубу газопровода.