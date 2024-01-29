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Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Сбито несколько воздушных целей: над белгородским посёлком сработала система ПВО

29 января 2024, 17:52
Фото: 1MI

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях об обстреле населённого пункта в Грайворонском округе. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к посёлку. Пострадавших нет, но есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попал посёлок Горьковский Грайворонского городского округа: система ПВО уничтожила несколько воздушных целей на подлёте к населённому пункту.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате падения осколков никто из мирных жителей не пострадал. В посёлке Хотмыжск зафиксировали разрушения в одном частном жилом доме: в нём выбило окно, во дворе посекло машину и забор.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Подворовой обход территории специалисты продолжат в светлое время суток.

Вечером 29 января атаке ВСУ также подверглись село Долгое Валуйского округа и посёлок Октябрьский Белгородского района. Ни в одном из населённых пунктов никто не пострадал, но есть разрушения в двух частных домах, авто и экскаваторе.

В этот же день при обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского округа пострадала местная жительница, оказались повреждены два частных дома и линия газоснабжения. В селе Тишанка Волоконовского района повреждены линия газоснабжения и один легковой автомобиль.

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#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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