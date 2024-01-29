Сбито несколько воздушных целей: над белгородским посёлком сработала система ПВО

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Под обстрел ВСУ попал посёлок Горьковский Грайворонского городского округа: система ПВО уничтожила несколько воздушных целей на подлёте к населённому пункту.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате падения осколков никто из мирных жителей не пострадал. В посёлке Хотмыжск зафиксировали разрушения в одном частном жилом доме: в нём выбило окно, во дворе посекло машину и забор.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Подворовой обход территории специалисты продолжат в светлое время суток.
Вечером 29 января атаке ВСУ также подверглись село Долгое Валуйского округа и посёлок Октябрьский Белгородского района. Ни в одном из населённых пунктов никто не пострадал, но есть разрушения в двух частных домах, авто и экскаваторе.
В этот же день при обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского округа пострадала местная жительница, оказались повреждены два частных дома и линия газоснабжения. В селе Тишанка Волоконовского района повреждены линия газоснабжения и один легковой автомобиль.