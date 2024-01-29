Сбито несколько воздушных целей: над белгородским посёлком сработала система ПВО

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях об обстреле населённого пункта в Грайворонском округе. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к посёлку. Пострадавших нет, но есть разрушения.