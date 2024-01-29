Новая атака на Белгородскую область: ранена женщина, повреждены два дома

29 января под обстрелом ВСУ оказалось село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Пострадала местная жительница. У женщины на лице и руках порезы от стекла. Госпитализация ей не потребовалась, всю необходимую помощь оказали на месте.