Новая атака на Белгородскую область: ранена женщина, повреждены два дома

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
29 января под обстрелом ВСУ оказалось село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Пострадала местная жительница. У женщины на лице и руках порезы от стекла. Госпитализация ей не потребовалась, всю необходимую помощь оказали на месте.
Помимо этого, повреждения зафиксировали в двух частных домах. В домовладениях выбило окна, посекло фасады и заборы. Также повреждена линия газоснабжения.
Последствия аварийные службы уже устранили. На месте сейчас работают оперативные службы.
Напомним, что вчера, 28 января, ВСУ атаковали окраину села Колотиловка в Краснояружском районе. В результате взрыва пострадал рабочий. Его отвезли в больницу с открытым переломом на правой голени и рваной раной на левой ноге.