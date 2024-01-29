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Published Сегодня, 08:24

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Скорая

Новая атака на Белгородскую область: ранена женщина, повреждены два дома

29 января 2024, 08:24
Фото: 1MI
Скорая

Женщина пострадала при обстреле Мокрой Орловки в Белгородской области

При обстреле ранена местная жительница. У женщины порезы на лице и руках, медпомощь ей оказали на месте. Подробности о последствиях обстрела сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

29 января под обстрелом ВСУ оказалось село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. Пострадала местная жительница. У женщины на лице и руках порезы от стекла. Госпитализация ей не потребовалась, всю необходимую помощь оказали на месте.

Помимо этого, повреждения зафиксировали в двух частных домах. В домовладениях выбило окна, посекло фасады и заборы. Также повреждена линия газоснабжения.

Последствия аварийные службы уже устранили. На месте сейчас работают оперативные службы.

Напомним, что вчера, 28 января, ВСУ атаковали окраину села Колотиловка в Краснояружском районе. В результате взрыва пострадал рабочий. Его отвезли в больницу с открытым переломом на правой голени и рваной раной на левой ноге.

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