Порядка 50 раз обстреляли ВСУ Белгородскую область за минувшие сутки

Вчера Гладков сообщал подробности атаки дрона на Грайворонский горокруг. Из сводки видно, что беспилотниками ВСУ ударили вчера как минимум по четырём муниципалитетам Белгородской области. О «нашествии БПЛА» сообщали вчера следящие за ситуацией Telegram-каналы. Только за прошедшую неделю пограничники ВС РФ уничтожили 19 беспилотников. Напряжённая ситуация на границе с Украиной продолжает сохраняться.