Порядка 50 раз обстреляли ВСУ Белгородскую область за минувшие сутки

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В селе Красный Хутор с БПЛА ВСУ сброили одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.
Стало известно, что после работы ПВО по ракетам 27 января повреждения есть в поселке Разумное: выявили, что в одном доме повреждена кровля.
Здесь ВСУ из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый: зафиксировано десять гранатомётных выстрелов. Разрушений и пострадавших нет.
Дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Антоновка. Пострадавших нет.
В результате взрыва различные разрушения выявили в четырёх частных домовладениях: выбиты окна, посечены стены. Также повреждены линия газоснабжения и автомобиль.
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Графовка. Пострадавших нет.
Под миномётный обстрел попала село Новая Таволжанка: удалось установить 17 прилётов. Также село пять раз атаковали дроны-камикадзе, было сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал.
Различные повреждения выявили в четырёх домах: выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Пострадали также пять гражданских автомобилей и линии электропередачи. В настоящий момент электроснабжение уже восстановлено.
По селу Середа выпущено восемь миномётных снарядов, по селу Муром — два миномётных снаряда. В хуторе Марьино и в селе Муром с БПЛА сбросили по одному взрывному устройству.
В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.
Вчера Гладков сообщал подробности атаки дрона на Грайворонский горокруг. Из сводки видно, что беспилотниками ВСУ ударили вчера как минимум по четырём муниципалитетам Белгородской области. О «нашествии БПЛА» сообщали вчера следящие за ситуацией Telegram-каналы. Только за прошедшую неделю пограничники ВС РФ уничтожили 19 беспилотников. Напряжённая ситуация на границе с Украиной продолжает сохраняться.