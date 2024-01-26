Дроны летели парами: только за неделю белгородские пограничники уничтожили 19 БПЛА

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
За прошедшую неделю пограничники 19 раз пресекли попытки нарушения воздушного пространства Белгородской области беспилотниками.
Дроны-камикадзе летели в основном парами из разных населённых пунктов Харьковской области. Пограничники уничтожали беспилотники при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Удалось избежать различных негативных последствий на территории области, отметили в пресс-службе погрануправления.
Напомним, что 23 января украинский дрон-камикадзе влетел в дом жителей хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Никто не пострадал, однако было повреждено само домовладение.