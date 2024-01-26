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Дроны

Дроны летели парами: только за неделю белгородские пограничники уничтожили 19 БПЛА

26 января 2024, 10:12
Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям
Дроны

Белгородские пограничники пресекли 19 атак беспилотников ВСУ

Дроны-камикадзе двигались в основном парами из разных населённых пунктов Харьковской области, сообщает пресс-служба пограничного управления. Негативных последствий ликвидации беспилотников удалось избежать.

За прошедшую неделю пограничники 19 раз пресекли попытки нарушения воздушного пространства Белгородской области беспилотниками.

Дроны-камикадзе летели в основном парами из разных населённых пунктов Харьковской области. Пограничники уничтожали беспилотники при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Удалось избежать различных негативных последствий на территории области, отметили в пресс-службе погрануправления.

Напомним, что 23 января украинский дрон-камикадзе влетел в дом жителей хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Никто не пострадал, однако было повреждено само домовладение.

ДроныДроны
ДроныДроны
ДроныДроны
Дроны
Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям
Украинский дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев: произошёл взрыв
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#Белгородская область#Происшествия#Пограничники#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#СВО#Дроны-камикадзе
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