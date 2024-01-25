Четыре атаки за 40 минут: по приграничью ударили украинские беспилотники

Напомним, что утром того же дня в Белгородской области сбили беспилотник над селом Ближнее. Около полудня стало известно о крушении самолёта, на борту которого находились 65 пленных бойцов ВСУ. Все погибли, включая членов экипажа и сопровождавших. Вечером со стороны Украины атаковали село Дорогощь Грайворонского округа: повреждения зафиксировали в двух домах и одной хозпостройке.