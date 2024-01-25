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Published Сегодня, 07:34

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Беспилотник

Четыре атаки за 40 минут: по приграничью ударили украинские беспилотники

25 января 2024, 07:34
Фото: Midjourney
Беспилотник

В Брянской области за вечер сбили четыре украинских БПЛА

Пострадавших и разрушений нет. Подробности рассказали журналисты «Брянских известий».
Сюжет
СВО

Вечером 24 января Брянская область подверглась атаке со стороны ВСУ. О первом ударе стало известно в 21:45: система ПВО уничтожила два беспилотника над территорией региона.

Второй удар был спустя 20 минут: система ПВО вновь сумела уничтожить один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Последняя атака случилась в 22:23. Над регионом вновь сбили беспилотник.

По известным данным, пострадавших и разрушений не было. На месте работали оперативные и экстренные службы.

Напомним, что утром того же дня в Белгородской области сбили беспилотник над селом Ближнее. Около полудня стало известно о крушении самолёта, на борту которого находились 65 пленных бойцов ВСУ. Все погибли, включая членов экипажа и сопровождавших. Вечером со стороны Украины атаковали село Дорогощь Грайворонского округа: повреждения зафиксировали в двух домах и одной хозпостройке.

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#Белгородская область#Происшествия#Брянская область#Атака#СВО#Александра Склярова#Александр Богомаз#БПЛА#Уничтожение БПЛА
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