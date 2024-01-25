Четыре атаки за 40 минут: по приграничью ударили украинские беспилотники

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Вечером 24 января Брянская область подверглась атаке со стороны ВСУ. О первом ударе стало известно в 21:45: система ПВО уничтожила два беспилотника над территорией региона.
Второй удар был спустя 20 минут: система ПВО вновь сумела уничтожить один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Последняя атака случилась в 22:23. Над регионом вновь сбили беспилотник.
По известным данным, пострадавших и разрушений не было. На месте работали оперативные и экстренные службы.
Напомним, что утром того же дня в Белгородской области сбили беспилотник над селом Ближнее. Около полудня стало известно о крушении самолёта, на борту которого находились 65 пленных бойцов ВСУ. Все погибли, включая членов экипажа и сопровождавших. Вечером со стороны Украины атаковали село Дорогощь Грайворонского округа: повреждения зафиксировали в двух домах и одной хозпостройке.