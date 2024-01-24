Неспокойное утро: под Белгородом вновь было громко

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе. Над селом Ближнее сбили украинский беспилотник самолётного типа. Предварительно, обошлось без последствий.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил глава региона в своём Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом БПЛА в Белгородской области. В военном ведомстве рассказали, что ПВО сработала 23 января около 21:40.
До этого стало известно о сбитом дроне в приграничном Валуйском горокруге. ВСУ атаковали село Тимоново. Обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работали оперативные службы.