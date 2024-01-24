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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Беспилотник

Неспокойное утро: под Белгородом вновь было громко

24 января 2024, 07:45
Фото: Midjourney
Беспилотник

Беспилотник сбили в Белгородском районе

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе. Над селом Ближнее сбили украинский БПЛА самолётного типа.
Сюжет
Пво

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе. Над селом Ближнее сбили украинский беспилотник самолётного типа. Предварительно, обошлось без последствий.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом БПЛА в Белгородской области. В военном ведомстве рассказали, что ПВО сработала 23 января около 21:40.

До этого стало известно о сбитом дроне в приграничном Валуйском горокруге. ВСУ атаковали село Тимоново. Обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работали оперативные службы.

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Минобороны#ВСУ#СВО
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