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Украинский беспилотник пытался атаковать Брянскую область

ПВО сбила очередной украинский беспилотник в приграничье

16 января 2024, 11:40
Фото: 1MI

Украинский беспилотник пытался атаковать Брянскую область

Аппарат уничтожили над Суземским районом. Никто не пострадал, разрушений нет, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Пво

В Брянской области в приграничье сбили беспилотник ВСУ самолётного типа. Система ПВО сработала в Суземском районе. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на указанной территории не зафиксировали.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Богомаз добавил, что на месте находятся оперативные и экстренные службы. Он также поблагодарил подразделения ПВО.

В ночь на 16 января беспилотники противника атаковали Воронежскую область. Над регионом сбили пять БПЛА, перехватили ещё три. Из-за атаки пострадал 10-летний ребёнок.

Что известно о ночной атаке беспилотников на Воронеж
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#Происшествия#Беспилотник#Пво#Брянская область#Наталья Корявых#Приграничье#СВО#Работа ПВО#Александр Богомаз
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