ПВО сбила очередной украинский беспилотник в приграничье

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Брянской области в приграничье сбили беспилотник ВСУ самолётного типа. Система ПВО сработала в Суземском районе. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на указанной территории не зафиксировали.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте находятся оперативные и экстренные службы. Он также поблагодарил подразделения ПВО.
В ночь на 16 января беспилотники противника атаковали Воронежскую область. Над регионом сбили пять БПЛА, перехватили ещё три. Из-за атаки пострадал 10-летний ребёнок.