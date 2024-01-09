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Скорая

Улетели дальше Белгорода: беспилотники атаковали объекты ТЭК, есть раненые

9 января 2024, 13:22
Фото: 1MI
Скорая

Три беспилотника атаковали Орловскую область

Два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса, ещё один — на нежилое здание. В результате первой атаки пострадали три человека, пишет «Орелtimes».

9 января два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. На месте произошёл пожар, возгорание оперативно локализовали.

В результате атаки пострадали три человека. Им помогли медики. Двое раненых от госпитализации отказались. Нанесённый вред здоровью пострадавших оценили как средней степени тяжести.

Ещё один беспилотник упал в районе посёлка Малая Саханка. БПЛА рухнул на нежилой объект. В этом случае обошлось без пострадавших.

На местах происшествия работают оперативные службы.

Неспокойная обстановка 9 января была и в соседней Курской области. Над столицей региона сработала система ПВО — сбито три беспилотника. Ещё один ликвидировали в Курчатовском районе. Помимо этого, под обстрел попало село Горналь в Суджанском районе — погибла женщина.

ПВО накануне сработала и в Белгороде — сбито десять воздушных целей. По информации Минобороны РФ, ВСУ выпустили реактивные снаряды из РСЗО RM-70 «Вампир». Ранены три человека. Разрушения есть не только в Белгороде, но и в Белгородском районе.

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Пострадавшие#Черноземье#Орловская область#Тэк#Инна Рогова#Беспилотники
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