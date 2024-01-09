Улетели дальше Белгорода: беспилотники атаковали объекты ТЭК, есть раненые

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
9 января два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле. На месте произошёл пожар, возгорание оперативно локализовали.
В результате атаки пострадали три человека. Им помогли медики. Двое раненых от госпитализации отказались. Нанесённый вред здоровью пострадавших оценили как средней степени тяжести.
Ещё один беспилотник упал в районе посёлка Малая Саханка. БПЛА рухнул на нежилой объект. В этом случае обошлось без пострадавших.
На местах происшествия работают оперативные службы.
Неспокойная обстановка 9 января была и в соседней Курской области. Над столицей региона сработала система ПВО — сбито три беспилотника. Ещё один ликвидировали в Курчатовском районе. Помимо этого, под обстрел попало село Горналь в Суджанском районе — погибла женщина.
ПВО накануне сработала и в Белгороде — сбито десять воздушных целей. По информации Минобороны РФ, ВСУ выпустили реактивные снаряды из РСЗО RM-70 «Вампир». Ранены три человека. Разрушения есть не только в Белгороде, но и в Белгородском районе.