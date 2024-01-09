Улетели дальше Белгорода: беспилотники атаковали объекты ТЭК, есть раненые

ПВО накануне сработала и в Белгороде — сбито десять воздушных целей. По информации Минобороны РФ, ВСУ выпустили реактивные снаряды из РСЗО RM-70 «Вампир». Ранены три человека. Разрушения есть не только в Белгороде, но и в Белгородском районе.