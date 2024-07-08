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Работа ПВО

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Июль
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Белгороду
Обломки сбитых предметов упали в центре города. Что известно о разрушениях и есть ли пострадавшие, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
8 июля, 14:47
Июнь
В Минобороны прокомментировали массированную ночную атаку ВСУ на Белгород
25 июня, 05:04
Не только беспилотники: что ещё уничтожила ПВО во время утренней ракетной опасности?
9 июня, 09:13
Гибель чиновника, раненые в автобусе, Человек-паук в филармонии: итоги дня
2 июня, 15:30
Май
ВСУ снова бьют «ольхой»: над Белгородской областью уничтожили четыре воздушной цели
20 мая, 14:00
Апрель
Гладков ответил, с чем связана утренняя тревога в Белгороде и Белгородском районе
30 апреля, 05:11
Обстановку в Грайвороне и отъезд детей обсуждали белгородцы 14 апреля
14 апреля, 15:30
Белгородцам ответили, будут ли их наказывать за фото с последствиями обстрелов
8 апреля, 08:14
Март
Атаки были не только ночью: ВСУ обстреляли Белгородскую область утром из «Града»
26 марта, 06:27
Уже больше десяти: ещё два беспилотника сбили над Белгородской областью
23 марта, 17:13
Атаки беспилотников и загоревшееся укрытие в Белгороде: итоги дня
9 марта, 17:02
Белгородскую область снова обстреливали, а в Белгороде ставили новые укрытия
2 марта, 15:30
Доброе под огнём: украинский беспилотник атаковал белгородское село
1 марта, 12:24
С чем были связаны взрывы, которые слышали белгородцы? Отвечает Гладков
1 марта, 10:57
Минобороны сообщило о ночной террористической атаке ВСУ на Белгородскую область
1 марта, 06:24
Февраль
Стало известно, чем ВСУ атаковали Белгородскую область вечером и ночью
27 февраля, 06:36
Два дома под Белгородом пострадали во время очередной атаки ВСУ с воздуха
26 февраля, 08:38
Минобороны: ВСУ попытались атаковать Белгородскую область 24 февраля
24 февраля, 13:11
Неспокойная ночь выдалась у соседей белгородцев: ракетная опасность, ПВО, пожар
24 февраля, 05:57
Ракетную опасность объявляли в Белгороде и двух районах ночью, ранена женщина
14 февраля, 04:01

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