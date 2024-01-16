Что известно о ночной атаке беспилотников на Воронеж

В 03:22 в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. В одной из могоэтажек на балконе начался пожар, возгорание ликвидировали. Ещё в двух МКД и ряде частных домов были выбиты окна.