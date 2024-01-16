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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Беспилотники

Что известно о ночной атаке беспилотников на Воронеж

16 января 2024, 06:51
Фото: Midjourney
Беспилотники

Система ПВО уничтожила над Воронежем украинские беспилотники

Ночью 16 января над Воронежем средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Ранен 10-летний ребёнок, зафиксированы повреждения в жилых домах.

Первые взрывы местные жители услышали в районе двух часов ночи. Вторая атака произошла около пяти утра.

Как уточняет Минобороны РФ, ночью над Воронежской областью уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотника.

В 03:22 в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. В одной из могоэтажек на балконе начался пожар, возгорание ликвидировали. Ещё в двух МКД и ряде частных домов были выбиты окна.

В 04:05 губернатор сообщил, что в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличной пострадала 10-летняя девочка. У ребёнка резаные раны руки, ноги и шеи. Девочке оказали медицинскую помощь. Утром семью снова навестят врачи.

Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, жителей многоэтажки эвакуировали и временно разместили в ближайшей школе. После атаки в столице Черноземья ввели режим ЧС.

Атака БПЛА на Воронеж Атака БПЛА на Воронеж
Атака БПЛА на Воронеж Атака БПЛА на Воронеж
Атака БПЛА на ВоронежАтака БПЛА на Воронеж
Атака БПЛА на Воронеж
Фото: соцсети Вадима Кстенина

Позже Кстенин уточнил, что местным жителям компенсируют ущерб, нанесённый имуществу.

Управа района на месте, предварительно оценивает количество повреждённых окон более чем в три десятка. Введённый режим городской ЧС и здесь позволит оперативно провести мероприятия по их замене.
Вадим Кстенин

По последним данным, озвученным воронежским губернатором, разрушения есть в 35 квартирах трёх 10-этажных домов на улице Тепличной. Помимо этого, повреждены окна в четырёх домах на улице Острогожской.

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