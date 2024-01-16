Что известно о ночной атаке беспилотников на Воронеж

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Первые взрывы местные жители услышали в районе двух часов ночи. Вторая атака произошла около пяти утра.
Как уточняет Минобороны РФ, ночью над Воронежской областью уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотника.
В 03:22 в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. В одной из могоэтажек на балконе начался пожар, возгорание ликвидировали. Ещё в двух МКД и ряде частных домов были выбиты окна.
В 04:05 губернатор сообщил, что в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличной пострадала 10-летняя девочка. У ребёнка резаные раны руки, ноги и шеи. Девочке оказали медицинскую помощь. Утром семью снова навестят врачи.
Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, жителей многоэтажки эвакуировали и временно разместили в ближайшей школе. После атаки в столице Черноземья ввели режим ЧС.
Позже Кстенин уточнил, что местным жителям компенсируют ущерб, нанесённый имуществу.
Управа района на месте, предварительно оценивает количество повреждённых окон более чем в три десятка. Введённый режим городской ЧС и здесь позволит оперативно провести мероприятия по их замене.
Вадим Кстенин
По последним данным, озвученным воронежским губернатором, разрушения есть в 35 квартирах трёх 10-этажных домов на улице Тепличной. Помимо этого, повреждены окна в четырёх домах на улице Острогожской.