Неспокойная ночь: над Белгородской областью перехватили четыре украинских БПЛА

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В ночь с 15 на 16 января над территорией Белгородской области заметили четыре украинских беспилотника: российским военнослужащим удалось их перехватить. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Над какими населёнными пунктами были замечены БПЛА, не сообщается.
Кроме того, в эту же ночь атаке со стороны ВСУ подверглась и соседняя Воронежская область. Над регионом заметили восемь беспилотников: пять штук удалось уничтожить с помощью системы ПВО, ещё три перехвачены.
Накануне вечером стало известно о том, что в Белгородском районе сбили беспилотник. Разрушения зафиксировали в двух частных домовладениях. Пострадавших среди мирных жителей не было.
Днём 12 января Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике, позже глава региона рассказал, что БПЛА сбили над селом Козинка Грайворонского округа. Три автомобиля оказались повреждены.