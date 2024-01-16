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Беспилотник

Неспокойная ночь: над Белгородской областью перехватили четыре украинских БПЛА

16 января 2024, 06:26
Фото: Midjourney
Беспилотник

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Украинские беспилотники перехватили в ночь с 15 на 16 января, сообщили в Министерстве обороны России. Где именно сбили БПЛА, не сообщается. В это же время над Воронежской областью удалось предотвратить атаку восьми беспилотников.

В ночь с 15 на 16 января над территорией Белгородской области заметили четыре украинских беспилотника: российским военнослужащим удалось их перехватить. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Над какими населёнными пунктами были замечены БПЛА, не сообщается.

Кроме того, в эту же ночь атаке со стороны ВСУ подверглась и соседняя Воронежская область. Над регионом заметили восемь беспилотников: пять штук удалось уничтожить с помощью системы ПВО, ещё три перехвачены.

Накануне вечером стало известно о том, что в Белгородском районе сбили беспилотник. Разрушения зафиксировали в двух частных домовладениях. Пострадавших среди мирных жителей не было.

Днём 12 января Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике, позже глава региона рассказал, что БПЛА сбили над селом Козинка Грайворонского округа. Три автомобиля оказались повреждены.

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