От жителей Белгорода в местах обстрелов приняли жалобы по выплатам и ремонту машин

В приёмах участвовали специалисты из министерств, юристы, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Белгородцев принимали на Крейде и проспекте Славы в Белгороде — местах, которые больше всего пострадали от обстрелов в новогодние праздники.