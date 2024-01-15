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Документы

От жителей Белгорода в местах обстрелов приняли жалобы по выплатам и ремонту машин

15 января 2024, 09:44
Фото: 1MI
Документы

В Белгороде провели приём жителей, которые пострадали из-за обстрелов

В Белгороде в течение трёх дней работали дополнительные точки, куда жители города, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации после обстрелов, могли прийти со своими вопросами. Однако на некоторые встречи приехали люди из Шебекино.

В приёмах участвовали специалисты из министерств, юристы, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Белгородцев принимали на Крейде и проспекте Славы в Белгороде — местах, которые больше всего пострадали от обстрелов в новогодние праздники.

Всего со своими вопросами пришло 25 человек. По словам омбудсмена Белгородской области Жанны Киреевой, большинство обращений — это просьбы разъяснить условия выплат по ранениям, а также белгородцев волновали вопросы восстановления автомобилей. В работу приняли 10 заявлений.

Омбудсмен подчеркнула, что пришли также пять заявителей из Шебекино. Они жаловались на некачественное восстановление жилья в городе и Новой Таволжанке. Губернатор попросил Кирееву лично посетить пять адресов и подготовить доклад.

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