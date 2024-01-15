От жителей Белгорода в местах обстрелов приняли жалобы по выплатам и ремонту машин

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В приёмах участвовали специалисты из министерств, юристы, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Белгородцев принимали на Крейде и проспекте Славы в Белгороде — местах, которые больше всего пострадали от обстрелов в новогодние праздники.
Всего со своими вопросами пришло 25 человек. По словам омбудсмена Белгородской области Жанны Киреевой, большинство обращений — это просьбы разъяснить условия выплат по ранениям, а также белгородцев волновали вопросы восстановления автомобилей. В работу приняли 10 заявлений.
Омбудсмен подчеркнула, что пришли также пять заявителей из Шебекино. Они жаловались на некачественное восстановление жилья в городе и Новой Таволжанке. Губернатор попросил Кирееву лично посетить пять адресов и подготовить доклад.