«Удар по мирным жителям!» ВСУ атаковали белгородское село

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Сегодня, 12 января, село Козинка Грайворонского округа подверглось атаке со стороны Украины. ВСУ ударили по населённому пункту с помощью беспилотника.
Никто из мирных жителей не пострадал, однако три автомобиля оказались повреждены. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Днём Министерство обороны России сообщало о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Система ПВО уничтожила БПЛА примерно в 14:50. Где именно это произошло, белгородцам не сообщили.
Кроме этого, вчера, 11 января, дрон-камикадзе атаковал село Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал, но более 50 семей на время остались без света.