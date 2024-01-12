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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Беспилотник

«Удар по мирным жителям!» ВСУ атаковали белгородское село

12 января 2024, 13:59
Фото: Midjourney
Беспилотник

Три автомобиля повреждены после атаки ВСУ на белгородское село

Село Грайворонского округа атаковал украинский беспилотник. Мирные жители не пострадали, однако три автомобиля получили повреждения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 12 января, село Козинка Грайворонского округа подверглось атаке со стороны Украины. ВСУ ударили по населённому пункту с помощью беспилотника.

Никто из мирных жителей не пострадал, однако три автомобиля оказались повреждены. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Днём Министерство обороны России сообщало о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Система ПВО уничтожила БПЛА примерно в 14:50. Где именно это произошло, белгородцам не сообщили.

Кроме этого, вчера, 11 января, дрон-камикадзе атаковал село Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал, но более 50 семей на время остались без света.

ВСУ вновь ударили по Белгородской области: что сообщает Минобороны
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Повреждения#Козинка#Грайворонский городской округ#СВО#Атака ВСУ#Александра Склярова
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