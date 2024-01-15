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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Беспилотник самолётного типа сбили над Белгородским районом

Было громко: система ПВО сработала над Белгородским районом

15 января 2024, 18:23
Фото: Midjourney

Беспилотник самолётного типа сбили над Белгородским районом

О происшествии вечером 15 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Перед этим жители Белгорода слышали в небе громкие звуки.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, системы ПВО сбили над Белгородским районом украинский беспилотник самолётного типа. Пострадавших нет.

По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечён забор и повреждена хозпостройка.
Вячеслав Гладков

На момент публикации информация ещё уточняется. Оперативные службы продолжают подомовой обход.

Telegram-каналы сообщают, что возле школы на Сумской работают спецслужбы. Связано ли это со сбитием беспилотника — наверняка сказать нельзя.

Ранее жители города сообщали о громких звуках в небе над Белгородом. По предварительной информации, они были связаны с работой авиации.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Губернатор#Украина#Беспилотник#Пво#Авиация#Белгород#Спецслужбы#Артем Черненко
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