Было громко: система ПВО сработала над Белгородским районом

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, системы ПВО сбили над Белгородским районом украинский беспилотник самолётного типа. Пострадавших нет.
По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечён забор и повреждена хозпостройка.
Вячеслав Гладков
На момент публикации информация ещё уточняется. Оперативные службы продолжают подомовой обход.
Telegram-каналы сообщают, что возле школы на Сумской работают спецслужбы. Связано ли это со сбитием беспилотника — наверняка сказать нельзя.
Ранее жители города сообщали о громких звуках в небе над Белгородом. По предварительной информации, они были связаны с работой авиации.