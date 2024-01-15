Где нельзя прятаться при обстреле? Отвечает боец войск ПВО

При падении снаряда осколки разлетаются под углом от 30 градусов от поверхности земли и выше. В такой момент нужно лечь на землю и прикрыть голову сумкой, вещами или даже телефоном. Около стен зданий ложиться нельзя из-за риска того, что при попадании они могут рухнуть прямо на вас. Аналогично и с балконами.