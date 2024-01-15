Где нельзя прятаться при обстреле? Отвечает боец войск ПВО

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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13 января для белгородцев провели инструктаж по поведению при обстрелах. Соответствующее занятие для водителей автобусов и сотрудников городских служб проводили медики и председатель комитета Госдумы по охране здоровья граждан, хирург Бадма Башанкаев. Однако перед этим выступил военнослужащий войск ПВО.
Боец объяснил разницу между авиационной и ракетной опасностью и рассказал, когда при обстреле нужно прятаться в здание, а когда этого делать не стоит. По словам бойца, при ракетной опасности средства поражения летят в сторону каких‑то объектов или уже наносят удары по городу. При авиационной — замечен взлёт БПЛА или тактической авиации противника, которая несёт на борту боеприпасы.
Для горожан разница состоит во времени реакции. Во втором случае есть время спрятаться в убежище. При ракетной опасности счёт идёт на минуты или даже секунды.
Если видите прилёт в радиусе 100-200 метров, необходимо осмотреться и понять, куда можно спрятаться. Главное при этом не впадать в панику. Многие считают, что в такой момент лучше бежать к зданиям и ложиться около стен либо укрыться в магазине. Однако военный пояснил, что так делать не стоит.
При падении снаряда осколки разлетаются под углом от 30 градусов от поверхности земли и выше. В такой момент нужно лечь на землю и прикрыть голову сумкой, вещами или даже телефоном. Около стен зданий ложиться нельзя из-за риска того, что при попадании они могут рухнуть прямо на вас. Аналогично и с балконами.
Обычно между прилётами проходит некоторое время. Если есть возможность, нужно уходить от эпицентра ползком или резкими перебежками. Заходить в магазины не стоит, поскольку от разлетевшихся стёкол витрин может стать хуже.
Белгородцам рекомендуют при обстрелах ни в коем случае не оставаться в автомобилях. При попадании в топливную систему осколка авто может взорваться, а сидящий в нём человек — погибнуть. Необходимо покинуть машину или автобус и удалиться подальше. Прятаться под авто тоже не нужно.
Военнослужащий советует найти место для укрытия — подвал или лестницу. В квартире необходимо быть в помещении без окон — это коридор или ванная. Лифтами в такие моменты пользоваться нельзя. Во время работы ПВО боец рекомендует также находиться в месте, которое защитит от попадания осколков.
Кроме того, военный отмечает, что многие проявляют интерес к беспилотникам и начинают их снимать. Нужно остановиться и ждать, пока его собьют.
Также на инструктаже выступал врач Бадма Башанкаев. По его словам, большая часть людей при подобных атаках погибает от кровопотери. Смерть наступает в течение 4-7 минут. За это время необходимо остановить кровотечение с помощью турникета или жгута. Медики рекомендуют носить эти средства с собой постоянно. Держать жгут можно не более 40 минут, поэтому стоит написать записку с точным временем наложения.