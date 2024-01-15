Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Делегация в одном из повреждённых корпусов НИУ «БелГУ»

В Минобрнауки РФ обратили внимание на пострадавшие от обстрелов белгородские вузы

15 января 2024, 13:27
Фото: официальный сайт Минобрнауки РФ
Делегация в одном из повреждённых корпусов НИУ «БелГУ»

После массированного обстрела Белгорода пострадали здания БелГУ и БГТУ

Замминистра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов посетил повреждённые 30 декабря вузы в Белгороде. Он посмотрел, какой оперативный ремонт сделали сами университеты. Вузы ранее уточнили характер разрушений.

В результате ракетного удара ВСУ 30 декабря в НИУ «БелГУ» пострадали медицинский колледж на улице Попова, здание института общественных наук и массовых коммуникаций на улице Преображенской, а также спорткомплекс С. Хоркиной. В настоящий момент в зданиях уже заменили двери, окна и стеклопакеты, на 90% завершена внутренняя отделка помещений. В ближайшее время планируется отремонтировать колонны входной группы медколледжа и заменить повреждённую вывеску.

В БГТУ имени В. Г. Шухова повреждены оказались два учебных и спортивный комплекс. В зданиях уже восстановили повреждённую стену и установили новые стеклопакеты. Рабочие меняют мебель и в скором времени приступят к ремонту фасадов и кровли.

При этом в технологическом университете сообщили журналистам РБК, что повреждения были незначительными, а само ЧП никак не отразилось на учебном процессе.

В январе в Белгород приехала делегация Минобрнауки России во главе с замминистра Айратом Гатиятовым. Чиновники посетили два белгородских вуза, которые 30 декабря пострадали при обстреле ВСУ, и осмотрели их корпуса.

Айрат Гатиятов отметил, что вопрос восстановления повреждённых корпусов стоит на особом контроле у Минобрнауки РФ. Несмотря на то, что вузы уже провели оперативные ремонтно-восстановительные работы, министерство также окажет необходимую поддержку по устранению повреждений и по укреплению материально-технической базы университета.

Замминистра обсудил с ректорами университетов Евгенией Карловской и Сергеем Глаголевым сроки восстановления зданий и необходимое для этого финансирование.

Важно, чтобы студенты и профессорско-преподавательский состав видели изменения в лучшую сторону. После восстановительных работ состояние инфраструктуры обоих вузов должно стать лучше, чем до событий 30 декабря.
Айрат Гатиятов
Айрат Гатиятов посетил повреждённые корпусы НИУ «БелГУ»
Видео: Telegram-канал «Пегасий БелГУ»
Каникулы и дистант в Белгороде — как работают детсады, школы и вузы после 30 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
От жителей Белгорода в местах обстрелов приняли жалобы по выплатам и ремонту машинГде нельзя прятаться при обстреле? Отвечает боец войск ПВОПри обстрелах ВСУ Белгорода с конца декабря пострадало 673 автомобиля
#Город#Видео#Белгородская область#Новости Белгорода#Вуз#Белгород#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 30 декабря
Подпишитесь
В Белгородской области из-за крупной аварии люди остались без горячей воды и тепла
Сегодня, 13:39
Занятия в школе или дистант? Какое решение просят принять белгородцы
Сегодня, 12:31
Названо время, в которое ВСУ чаще обстреливают Белгородскую область
Сегодня, 09:27
Белгородэнерго обеспечил электроснабжение ЦКР в Алексеевском округе
Сегодня, 08:47
«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря
Сегодня, 08:56
Где нельзя прятаться при обстреле? Отвечает боец войск ПВО
Сегодня, 08:43