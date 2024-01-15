В Минобрнауки РФ обратили внимание на пострадавшие от обстрелов белгородские вузы

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В результате ракетного удара ВСУ 30 декабря в НИУ «БелГУ» пострадали медицинский колледж на улице Попова, здание института общественных наук и массовых коммуникаций на улице Преображенской, а также спорткомплекс С. Хоркиной. В настоящий момент в зданиях уже заменили двери, окна и стеклопакеты, на 90% завершена внутренняя отделка помещений. В ближайшее время планируется отремонтировать колонны входной группы медколледжа и заменить повреждённую вывеску.
В БГТУ имени В. Г. Шухова повреждены оказались два учебных и спортивный комплекс. В зданиях уже восстановили повреждённую стену и установили новые стеклопакеты. Рабочие меняют мебель и в скором времени приступят к ремонту фасадов и кровли.
При этом в технологическом университете сообщили журналистам РБК, что повреждения были незначительными, а само ЧП никак не отразилось на учебном процессе.
В январе в Белгород приехала делегация Минобрнауки России во главе с замминистра Айратом Гатиятовым. Чиновники посетили два белгородских вуза, которые 30 декабря пострадали при обстреле ВСУ, и осмотрели их корпуса.
Айрат Гатиятов отметил, что вопрос восстановления повреждённых корпусов стоит на особом контроле у Минобрнауки РФ. Несмотря на то, что вузы уже провели оперативные ремонтно-восстановительные работы, министерство также окажет необходимую поддержку по устранению повреждений и по укреплению материально-технической базы университета.
Замминистра обсудил с ректорами университетов Евгенией Карловской и Сергеем Глаголевым сроки восстановления зданий и необходимое для этого финансирование.
Важно, чтобы студенты и профессорско-преподавательский состав видели изменения в лучшую сторону. После восстановительных работ состояние инфраструктуры обоих вузов должно стать лучше, чем до событий 30 декабря.
Айрат Гатиятов