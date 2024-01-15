В Минобрнауки РФ обратили внимание на пострадавшие от обстрелов белгородские вузы

В результате ракетного удара ВСУ 30 декабря в НИУ «БелГУ» пострадали медицинский колледж на улице Попова, здание института общественных наук и массовых коммуникаций на улице Преображенской, а также спорткомплекс С. Хоркиной. В настоящий момент в зданиях уже заменили двери, окна и стеклопакеты, на 90% завершена внутренняя отделка помещений. В ближайшее время планируется отремонтировать колонны входной группы медколледжа и заменить повреждённую вывеску.