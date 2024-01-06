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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Как будут работать детсады и школы в Белгороде и приграничье

Каникулы и дистант в Белгороде — как работают детсады, школы и вузы после 30 декабря

6 января 2024, 14:01
Фото: Midjourney

Как будут работать детсады и школы в Белгороде и приграничье

В Белгороде и приграничье Белгородской области в связи с оперативной обстановкой для школьников решили продлить каникулы. В детских садах будут работать дежурные группы. Сессии у студентов планируют проводить дистанционно. Как пока будут работать образовательные учреждения — в материале Бел.Ру.

После событий 30 декабря в Белгороде школы, детские сады и вузы будут работать по-другому. Принято решение о продлении каникул вплоть до 19 января. Это обусловлено текущей оперативной обстановкой как в городе, так и в приграничье.

На днях губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что школьные каникулы продлили до 19 января в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском горокругах, в Мелихово и Дальней Игуменке в Корочанском районе. Детские сады в указанных муниципалитетах работают в режиме дежурных групп. В первую очередь места предоставляются детям, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла.

Изменения в работе коснулись и вузов. По итогам заседания оперштаба решили, что сессии в учреждениях рекомендовано проводить в дистанционном формате. При необходимости студентам могут продлить каникулы. Также решили сохранить дистанционку до 19 января в учреждениях дополнительного образования.

4 января ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская сообщила, что сессия в университете будет проводиться дистанционно. Для сдачи зачётов и экзаменов студентам необходимо подключаться онлайн через расписание занятий. Тогда же в БГТУ им. Шухова сообщили о дистанционном формате обучения.

«Совет ректоров вузов Белгородской области принял решение о введении дистанционного формата до 19 января 2024 года», — говорится в сообщении от университета.

Ректор БГИИК Сергей Курганский в соцсети написал о дистанционной сессии, согласно рекомендациям оперативного штаба. Проводить зачёты и экзамены планируют на образовательной платформе «Лира».

Аналогичное решение приняло руководство БУКЭПа. Сессию проведут в дистанционном формате. Студенты среднего профессионального образования будут учиться удалённо неделю — с 12 по 19 января. То же самое планируется и в БГАУ.

«Принято решение о проведении зимней экзаменационной сессии для студентов очной формы обучения бакалавриата и специалитета в дистанционном формате в соответствии с расписанием. Для студентов среднего профессионального образования невыпускных курсов продлеваются каникулы до 19 января», — сообщают представители вуза.

Также указано, что для студентов СПО выпускных курсов до 19 января будут готовиться к защите дипломов дистанционно. Однако дальнейшие решения будут приниматься с учётом оперативной обстановки.

Кроме того, министр образования Белгородской области Андрей Милёхин сообщил, что режим работы сотрудников вузов в указанный период выбирает руководство.

Для рассмотрения возможности установления дистанционного режима работы необходимо обратиться к руководителю организации.
Андрей Милёхин
Однако не везде: в Белгородской области продлят каникулы, а сессии пройдут онлайн
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