Каникулы и дистант в Белгороде — как работают детсады, школы и вузы после 30 декабря

Как будут работать детсады и школы в Белгороде и приграничье

В Белгороде и приграничье Белгородской области в связи с оперативной обстановкой для школьников решили продлить каникулы. В детских садах будут работать дежурные группы. Сессии у студентов планируют проводить дистанционно. Как пока будут работать образовательные учреждения — в материале Бел.Ру.

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