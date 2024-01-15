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Пострадавшие автомобили

При обстрелах ВСУ Белгорода с конца декабря пострадало 673 автомобиля

15 января 2024, 07:43
Фото: 1MI
Пострадавшие автомобили
При обстрелах в Белгороде пострадало 637 личных автомобилей, выплаты получили только 68 собственников, ещё 43 авто ожидают оплаты, а на оставшиеся 276 автомобилей документы будут предоставлены к 25 января.

С 29 декабря в Белгороде пострадало при обстрелах 637 личных автомобилей белгородцев. Выплаты на сегодняшний день получили только 68 собственников транспортных средств, документы для оплаты уже подготовлено ещё по 43 авто. Также завтра предоставят комплекты документов на сотню пострадавших автомобилей, до конца недели — ещё на 150.

К 25 января, сообщил Василий Голиков, заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ, на 276 оставшихся пострадавших при обстрелах ВСУ автомобилей предоставят документы на оплату.

Напомним, что также по Белгородской области только за 13 января зафиксировано ещё шесть пострадавших авто. Три из них пострадали в Белгородском районе, ещё три — в грайворонском городском округе, при обстреле которого пострадало также двое мужчин.

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