В Минобороны заявили о поражении шести БПЛА над Белгородской областью

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
«Пятого декабря около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтоженo три украинских беспилотных летательных аппарата и еще три перехвачены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что при уничтожении беспилотников никто не пострадал. Тем не менее, при падении обломков БПЛА в посёлке Репном был повреждён легковой транспорт. Территорию продолжают обследовать.
Напомним, что вчера, 4 декабря, под обстрелом оказались пять районов Белгородской области. Несколько населённых пунктов ВСУ атаковали с помощью беспилотников. Так, в одном из районов с дрона сбросили осколочный боеприпас, ещё два взрывных устройства сбросили в Белгородском районе над Щетиновкой.