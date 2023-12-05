В Минобороны заявили о поражении шести БПЛА над Белгородской областью

Напомним, что вчера, 4 декабря, под обстрелом оказались пять районов Белгородской области. Несколько населённых пунктов ВСУ атаковали с помощью беспилотников. Так, в одном из районов с дрона сбросили осколочный боеприпас, ещё два взрывных устройства сбросили в Белгородском районе над Щетиновкой.