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В Минобороны заявили о поражении шести БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны заявили о поражении шести БПЛА над Белгородской областью

5 декабря 2023, 19:30
Фото: Midjourney
Средствами ПВО удалось уничтожить три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, еще три были перехвачены, сообщили в Минобороны.
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Пво
«Пятого декабря около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтоженo три украинских беспилотных летательных аппарата и еще три перехвачены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при уничтожении беспилотников никто не пострадал. Тем не менее, при падении обломков БПЛА в посёлке Репном был повреждён легковой транспорт. Территорию продолжают обследовать.

Напомним, что вчера, 4 декабря, под обстрелом оказались пять районов Белгородской области. Несколько населённых пунктов ВСУ атаковали с помощью беспилотников. Так, в одном из районов с дрона сбросили осколочный боеприпас, ещё два взрывных устройства сбросили в Белгородском районе над Щетиновкой.

ВСУ сбросили взрывные устройства с дронов над Белгородской областью
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#Белгородская область#Россия#Пво#Белгород#Минобороны#Киев#БПЛА#Террористическая атака
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