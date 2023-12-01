ВСУ сбросили взрывные устройства с дронов над Белгородской областью

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Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 10:10
В минувший четверг, 30 ноября, Белгородскую область атаковали 78 раз. По региону били из артиллерии, миномётов, гранатомёта, с беспилотников.
Так, в Наумовке Белгородского района накануне посадили два БПЛА. Помимо этого, с помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали Солнцевку. Два самодельных взрывных устройства сбросили с беспилотников над Терезовкой и Середой в Шебекинском горокруге.
Из артиллерии ВСУ ударили по Щетиновке и Журавлёвке в Белгородском районе. Всего здесь насчитали 11 прилётов. В Щетиновке также было шесть гранатомётных выстрелов. Восемь артиллерийских снарядов выпустили по окраине села Староселье в Краснояружском районе.
Из миномёта обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе. Здесь было четыре прилёта. По Сподарюшино, Дроновке и окраине Новостроевки-Второй в Грайворонском горокруге выпустили 12, четыре и шесть миномётных снарядов соответственно. ВСУ также атаковали Мухин, Панков, автомобильный пункт пропуска «Шебекино», Муром и Середу в Шебекинском горокруге. По ним выпустили четыре, три, шесть, два и один миномётный снаряд соответственно.
Под обстрел накануне попала и окраина села Богун-Городок в Борисовском районе. Здесь насчитали шесть прилётов.
Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что днём ранее, 29 ноября, ВСУ выпустили по региону только один снаряд — по Щетиновке в Белгородском районе.