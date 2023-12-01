ВСУ сбросили взрывные устройства с дронов над Белгородской областью

Из миномёта обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе. Здесь было четыре прилёта. По Сподарюшино, Дроновке и окраине Новостроевки-Второй в Грайворонском горокруге выпустили 12, четыре и шесть миномётных снарядов соответственно. ВСУ также атаковали Мухин, Панков, автомобильный пункт пропуска «Шебекино», Муром и Середу в Шебекинском горокруге. По ним выпустили четыре, три, шесть, два и один миномётный снаряд соответственно.