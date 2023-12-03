Из артиллерии и миномётов обстреливали Белгородскую область 2 декабря

Больше всего досталось Белгородскому району, где только по селу Щетиновка ВСУ выпустили 39 артиллерийских залпов и шесть выстрелов из гранатомёта. Пять артиллерийских снарядов взорвались в Журавлёвке и Нехотеевке, а на Наумовку с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Обошлось без последствий для мирного населения.