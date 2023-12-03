Из артиллерии и миномётов обстреливали Белгородскую область 2 декабря

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Больше всего досталось Белгородскому району, где только по селу Щетиновка ВСУ выпустили 39 артиллерийских залпов и шесть выстрелов из гранатомёта. Пять артиллерийских снарядов взорвались в Журавлёвке и Нехотеевке, а на Наумовку с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Обошлось без последствий для мирного населения.
В Борисовском районе пять раз из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок. В Грайворонском округе целью стала окраина села Дроновка, в Краснояружском районе по селу Староселье пришлось три артиллерийских залпа.
В Шебекинском округе семь миномётных снарядов взорвались в хуторе Мухин, шесть — в Новой Таволжанке, три — в селе Муром. Село Середа атаковали с БПЛА с помощью осколочного боеприпаса. Пострадавших и разрушений нет.