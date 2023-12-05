Два дома и экскаватор пострадали при обстрелах Белгородской области

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4 декабря ВСУ ударили по пяти районам Белгородской области. Есть последствия в трёх населённых пунктах.
Два частных дома пострадали в приграничной Журавлёвке в Белгородском районе. По селу ударили восемью артиллерийскими снарядами.
В результате обстрела окраины Козинки в Грайворонском горокруге повреждён экскаватор. Всего на окраине села насчитали шесть прилётов.
По Лозовой Рудке в Борисовском районе выпустили шесть миномётных снарядов и четыре гранатомётных выстрела. В результате произошёл обрыв линии электропередачи. Её работу восстановят тогда, когда позволит оперативная обстановка.
Ещё несколько населённых пунктов ВСУ атаковали дронами. Над Щетиновкой в Белгородском районе с беспилотника сбросили два взрывных устройства, ещё два — над Новостроевкой-Второй в Грайворонском горокруге, одно — с квадрокоптера над Лозовой Рудкой. Рядом с Коновалово в Волоконовском районе ВСУ сбросили с БПЛА один осколочный боеприпас.
Помимо этого, по той же Щетиновке выпустили три артиллерийских снаряда и три гранатомётных выстрела. Из гранатомёта обстреляли и окраину хутора Старый в Волоконовском районе — 13 прилётов.
По окраинам сёл Пороз и Безымено в Грайворонском горокруге ударили восемью миномётными снарядами. Из миномёта также били по Новой Таволжанке, автомобильному пункту пропуска «Шебекино», Мурому и Мухину в Шебекинском горокруге. В населённых пунктах насчитали четыре, шесть, два и три прилётов соответственно.