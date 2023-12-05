Два дома и экскаватор пострадали при обстрелах Белгородской области

Ещё несколько населённых пунктов ВСУ атаковали дронами. Над Щетиновкой в Белгородском районе с беспилотника сбросили два взрывных устройства, ещё два — над Новостроевкой-Второй в Грайворонском горокруге, одно — с квадрокоптера над Лозовой Рудкой. Рядом с Коновалово в Волоконовском районе ВСУ сбросили с БПЛА один осколочный боеприпас.