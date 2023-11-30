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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:26

Беспилотник

Минобороны сообщило о ночной атаке ВСУ на Белгородскую область

30 ноября 2023, 06:25
Фото: Midjourney
Беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Попытка атаки предпринята беспилотником самолётного типа в ночь на четверг. Система ПВО вовремя заметила объект и уничтожила. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Сюжет
СВО

В ночь на четверг, 30 ноября, пресечена попытка совершить атаку БПЛА самолётного типа. Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Пока не известно, над каким районом сбили БПЛА. Также нет информации, есть ли какие-либо последствия от падения обломков дрона.

Ранее украинский квадрокоптер сбросил самодельное взрывное устройство на хутор Климовое в Борисовском районе. При атаке пострадали двое бойцов белгородской самообороны, их госпитализировали. Сейчас жизни мужчин ничего не угрожает.

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#Белгородская область#Беспилотник#Белгород#Минобороны#СВО#Атака ВСУ#Александра Склярова
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