Минобороны сообщило о ночной атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В ночь на четверг, 30 ноября, пресечена попытка совершить атаку БПЛА самолётного типа. Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Пока не известно, над каким районом сбили БПЛА. Также нет информации, есть ли какие-либо последствия от падения обломков дрона.
Ранее украинский квадрокоптер сбросил самодельное взрывное устройство на хутор Климовое в Борисовском районе. При атаке пострадали двое бойцов белгородской самообороны, их госпитализировали. Сейчас жизни мужчин ничего не угрожает.