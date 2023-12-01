«Чёрная зима»: какой погоды ожидать в декабре?

Ведущий метеоролог Росгидрометцентра дала прогноз на наступившую зиму

Помимо «чёрной метели», россияне могут столкнуться и с «чёрным небом». О том, какой будет нынешняя зима, пройдёт ли Новый год в снегу и какую температуру стоит ожидать в декабре, узнали журналисты «Новых известий».