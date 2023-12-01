«Чёрная зима»: какой погоды ожидать в декабре?

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Ведущий метеоролог Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, каким будет декабрь этой зимой. Так, на первой неделе месяца жителям европейской части России стоит ожидать -20 ˚С и сугробы до 25 см. Много осадков выпадет на юго-западе России и в Центральном федеральном округе.
Новый год в этом году ожидается снежным, хоть вторая половина декабря и будет теплее первой. В целом средние температуры этой зимой будут укладываться в климатическую норму. Ожидаются сильные снегопады, метели, ветра и гололедица.
Россияне также смогут увидеть «чёрную метель» и «чёрное небо». Это значит, что у поверхности задержится воздушный слой с выхлопами и выбросами от автомобилей. Из-за этого, отмечает метеоролог, некоторым будет тяжело дышать.