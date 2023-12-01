Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Зима

«Чёрная зима»: какой погоды ожидать в декабре?

1 декабря 2023, 14:13
Фото: 1MI
Зима

Ведущий метеоролог Росгидрометцентра дала прогноз на наступившую зиму

Помимо «чёрной метели», россияне могут столкнуться и с «чёрным небом». О том, какой будет нынешняя зима, пройдёт ли Новый год в снегу и какую температуру стоит ожидать в декабре, узнали журналисты «Новых известий».
Сюжет
Погода

Ведущий метеоролог Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, каким будет декабрь этой зимой. Так, на первой неделе месяца жителям европейской части России стоит ожидать -20 ˚С и сугробы до 25 см. Много осадков выпадет на юго-западе России и в Центральном федеральном округе.

Новый год в этом году ожидается снежным, хоть вторая половина декабря и будет теплее первой. В целом средние температуры этой зимой будут укладываться в климатическую норму. Ожидаются сильные снегопады, метели, ветра и гололедица.

Россияне также смогут увидеть «чёрную метель» и «чёрное небо». Это значит, что у поверхности задержится воздушный слой с выхлопами и выбросами от автомобилей. Из-за этого, отмечает метеоролог, некоторым будет тяжело дышать.

В декабре холоднее, а в феврале теплее: какая погода ждёт белгородцев зимой
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюльпаны в декабре: белгородцев удивила зимняя высадка растенийУ белгородцев с декабря будет больше возможностей уехать в Санкт-ПетербургЧто изменится для белгородцев с начала декабря?
#Белгородская область#Погода#Снег#Зима#Россия#Декабрь#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки
Сегодня, 17:45
Дело о взятке в 1,4 млн рублей передали в суд
Сегодня, 16:58
«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни
Сегодня, 08:26
Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде
Сегодня, 14:04
Назад к маме: Елена Романенко вернула крупные доли в компаниях агрохолдинга «Авида»
Сегодня, 14:18
У прокуратуры появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора из-за их доходов
Сегодня, 13:20