В декабре холоднее, а в феврале теплее: какая погода ждёт белгородцев зимой

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
По информации Росгидромета, средняя температура воздуха на территории Белгородской области в отопительный сезон 2023–2024 года в целом ожидается около средних многолетних величин. В декабре средняя месячная температура ожидается около нормы (3,5-4,5 градуса мороза), а в отдельных районах ниже норме.
В январе средняя месячная температура будет около нормы — это 5-6 градусов мороза. А в феврале средняя месячная температура прогнозируется выше средних многолетних значений. Норма порядка 5-6 градусов мороза.
Синоптики добавили, что в декабре абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрировали в 2012 году. Тогда столбик термометра показал 10,7 градуса тепла. А максимальный минимум зафиксировали в 1927 году, когда похолодало до 30,7 градуса мороза.
Самый тёплый январь был в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до 8,5 градусов тепла. А самым холодным первый месяц года был в 1940-м, когда термометр показал 35,3 градуса мороза.
В феврале абсолютный максимум температуры зафиксировали в 1990 году — 12,7 градусов тепла. А максимальный минимум зарегистрировали в 1929 году. Тогда столбик термометра опустился до 35 градусов мороза.
Что касается осадков, больше всего их выпало в декабре 1966 года (126,5 мм), январе 1970 года (130 мм) и феврале 1970 года (69 мм). Минимальные значения по осадкам в декабре зафиксировали в 1948 году (3,2 мм), в январе 1978 года (6 мм) и в феврале в 1976 году (1,8 мм).