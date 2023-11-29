В декабре холоднее, а в феврале теплее: какая погода ждёт белгородцев зимой

Что касается осадков, больше всего их выпало в декабре 1966 года (126,5 мм), январе 1970 года (130 мм) и феврале 1970 года (69 мм). Минимальные значения по осадкам в декабре зафиксировали в 1948 году (3,2 мм), в январе 1978 года (6 мм) и в феврале в 1976 году (1,8 мм).