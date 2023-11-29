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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Когда наступят настоящие морозы в Белгородской области

В декабре холоднее, а в феврале теплее: какая погода ждёт белгородцев зимой

29 ноября 2023, 09:54
Фото: Midjourney

Когда наступят настоящие морозы в Белгородской области

О вероятностном прогнозе погоды Бел.Ру рассказали в региональном Гидрометцентре. По их данным, средняя температура в целом ожидается около средних многолетних величин. Однако есть нюансы.
Сюжет
Погода

По информации Росгидромета, средняя температура воздуха на территории Белгородской области в отопительный сезон 2023–2024 года в целом ожидается около средних многолетних величин. В декабре средняя месячная температура ожидается около нормы (3,5-4,5 градуса мороза), а в отдельных районах ниже норме.

В январе средняя месячная температура будет около нормы — это 5-6 градусов мороза. А в феврале средняя месячная температура прогнозируется выше средних многолетних значений. Норма порядка 5-6 градусов мороза.

Синоптики добавили, что в декабре абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрировали в 2012 году. Тогда столбик термометра показал 10,7 градуса тепла. А максимальный минимум зафиксировали в 1927 году, когда похолодало до 30,7 градуса мороза.

Самый тёплый январь был в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до 8,5 градусов тепла. А самым холодным первый месяц года был в 1940-м, когда термометр показал 35,3 градуса мороза.

В феврале абсолютный максимум температуры зафиксировали в 1990 году — 12,7 градусов тепла. А максимальный минимум зарегистрировали в 1929 году. Тогда столбик термометра опустился до 35 градусов мороза.

Что касается осадков, больше всего их выпало в декабре 1966 года (126,5 мм), январе 1970 года (130 мм) и феврале 1970 года (69 мм). Минимальные значения по осадкам в декабре зафиксировали в 1948 году (3,2 мм), в январе 1978 года (6 мм) и в феврале в 1976 году (1,8 мм).

Ночью снег и мороз, днём дождь и потепление: в Белгород приходит странная погода
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