У белгородцев с декабря будет больше возможностей уехать в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Дополнительный поезд Белгород — Санкт-Петербург назначат в декабре. Он будет курсировать через день и следовать из Курска через Льгов и Железногорск.
Поезд № 203/204 Белгород — Санкт-Петербург (Витебский) введут в расписание с 13 декабря.
В декабре также традиционно вводится новый график движения поездов. Известно, что в расписании останутся поезд из Белгорода в Кисловодск, а также сезонные маршруты в Анапу, Новороссийск, Имеретинский Курорт, Симферополь.
Ранее сообщалось, что с декабря путь в поезде №527/528 Белгород — Москва будет на два часа дольше. Он проследует через станции Елец, Лебедянь и Лев Толстой.
А с ноября в России курсирует поезд Деда Мороза. Однако в Белгород он вновь не приедет. Из ближайших городов Дед Мороз посетит только Воронеж и Лиски.