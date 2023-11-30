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Published Сегодня, 06:47

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Поезд

У белгородцев с декабря будет больше возможностей уехать в Санкт-Петербург

30 ноября 2023, 06:47
Фото: 1MI
Поезд

Дополнительный поезд из Белгорода в Санкт-Петербург запустят в декабре

С 13 декабря будет курсировать дополнительный поезд до Северной столицы. Ездить он будет через день. Помимо этого, в декабре введут новый график движения поездов, предупредили в региональном минтрансе.

Дополнительный поезд Белгород — Санкт-Петербург назначат в декабре. Он будет курсировать через день и следовать из Курска через Льгов и Железногорск.

Поезд № 203/204 Белгород — Санкт-Петербург (Витебский) введут в расписание с 13 декабря.

В декабре также традиционно вводится новый график движения поездов. Известно, что в расписании останутся поезд из Белгорода в Кисловодск, а также сезонные маршруты в Анапу, Новороссийск, Имеретинский Курорт, Симферополь.

Ранее сообщалось, что с декабря путь в поезде №527/528 Белгород — Москва будет на два часа дольше. Он проследует через станции Елец, Лебедянь и Лев Толстой.

А с ноября в России курсирует поезд Деда Мороза. Однако в Белгород он вновь не приедет. Из ближайших городов Дед Мороз посетит только Воронеж и Лиски.

Минтранс анонсировал изменения в расписании одного из белгородских поездов
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#Общество#Поезд#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Инна Рогова#Дополнительный поезд#Белгород
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