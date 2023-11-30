У белгородцев с декабря будет больше возможностей уехать в Санкт-Петербург

Дополнительный поезд из Белгорода в Санкт-Петербург запустят в декабре

С 13 декабря будет курсировать дополнительный поезд до Северной столицы. Ездить он будет через день. Помимо этого, в декабре введут новый график движения поездов, предупредили в региональном минтрансе.