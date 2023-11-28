Что изменится для белгородцев с начала декабря?

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Если заявление на получение ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребёнка до 17 лет подавалось через «Госуслуги», то некоторые уведомления Соцфонд России будет отправлять через портал. К примеру, может прийти сообщение о том, что фонд не сможет отправить выплату по тем или иным причинам, или предупредит, что вовсе прекращает какие-либо соцвыплаты.
Что касается самого портала «Госуслуги», то с 1 декабря 2023 года перечень услуг сайта расширится. Например, в электронной форме станет возможным подача заявления о становлении на налоговый учёт и онлайн-получение свидетельства о его подтверждении. В онлайн-формате за предоставлением соцподдержки смогут обращаться и те, кто относится к лицам, подвергшимся воздействию радиации.
До 1 декабря также стоит не забыть оплатить налог на транспорт, имущество и т. п., если с первым днём календарной зимы не хочется пополнить ряды должников. За каждый просроченный день автоматически станет начисляться пеня.
Важная часть — новогодние выходные. Конец месяца приходится на субботу-воскресенье, поэтому «зимние каникулы» начнутся уже 30 декабря, а закончатся к 9 января.
По этой же причине претерпел изменение и график выплат. Начислят их дважды. В первый раз в период с 1 по 8 декабря, во второй — в конце декабря. При этом сумма первого пособия не изменится, а второго — да. Эта выплата начисляется за январь по причине тех же выходных, авансом. Как и почему изменится? Станет больше, т. к. с началом 2024 года ожидается индексация социальных выплат на 7,5%. А вот в самом январе дополнительных компенсаций ожидать не стоит. Это же касается и тех, кто получает пенсию.
К слову, увеличение пенсии с началом зимы заметят ушедшие на неё в период до трёх месяцев до начала 2024 года и те, кому в декабре исполняется 80 лет. Первые автоматически попадают под перерасчёт пенсии до конца года и получат и все пропущенные ими во время службы индексации. А вот декабрьские юбиляры и инвалиды первой группы получат пенсию в двойном размере. Однако при наличии обоих условий дополнительное суммирование не произойдёт.
1 декабря также истекает срок экспериментального проекта профилактики профзаболеваний. Работодателю будет необходимо подать в СФР заявление на возмещение расходов, отчитаться о выполнении и документально подтвердить проведение профилактических мероприятий.
Выплата сотрудникам предновогодней премии официально в Трудовом кодексе не фиксируется, поэтому организации имеют право принимать самостоятельное решение о премировании работников. К примеру, если бюджет не позволяет организовать дополнительные выплаты, то этого организация вполне может не делать.
Обычно подобное финансовое вознаграждение получают служащие бюджетных организаций, крупных компаний и военные.
Пополнился перечь неисправностей транспортных средств, запрещающих его дальнейшую эксплуатацию. С 1 декабря владельцы легковых авто и грузовиков общим весом до 3,5 тонн станут получать штрафы в размере 500 рублей за выезд в зимний период не в зимней резине. Документ вступил в силу ещё с 1 сентября, но непосредственное исполнение начнётся с первого дня зимы.
Опять же автовладельцам не стоит забывать про уплату налога на транспорт до 1 декабря. Если неуплата дойдёт до суммы в 10 тысяч рублей, то требовать её будут уже через суд.
С 1 декабря каждый оператор связи будет ежегодно отчитываться перед с Роскомнадзором. Эта отчётность касается их деятельности. На официальном сайте Федеральной службы указано, что необходима следующая информация: общая информацию об операторе, о его средствах и услугах связи.
Теперь с декабря владельцы информационных сайтов, порталов и т. п. после июльских поправок в области авторизации на интернет-ресурсах должны эту самую авторизацию пользователей организовывать или с помощью номера телефона, или «Госуслуг», либо с помощью Единой биометрической системы. Или «с использованием иной информационной системы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов или страниц сайтов в сети „Интернет“». Такое решение принято в целях ограничения доступа иностранных сервисов к персональным данным россиян и их отслеживанию, уточнили инициаторы и создатели поправки.
Приучивать к «отечественному» будут также государственные органы и органы местного самоуправления. Используемые ими электронные почты должны создаваться при использовании доменных имён и сетевых адресов доменной зоны РФ («RU», «РФ», «SU»).
С 1 декабря маркировке подлежат и безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке. Исключения составят соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье. Маркировке, но пока экспериментальной, подвергнутся и продукты консервации. В первую очередь это касается фруктов, ягод, овощей, грибов, мяса и субпродуктов. К эксперименту присоединятся и некоторые бакалейные товары, товары детского питания (кроме питания для детей до года), молочная продукция (фермерская продукция, продающуюся в розницу),
Обязательная маркировка теперь будет присутствовать на жидкостях для электронных сигарет (никотиносодержащих и безникотиновых). Это также относится и к картриджам, капсулам и к жидкостям для одноразовых устройств.
Это позволит осуждённым или арестованным женщинам продолжить воспитание ребёнка и в местах заключения. После наступления указанного возраста ребёнка отправляют либо в детский дом, либо передают на дальнейшее содержание и воспитание родственникам заключённой. Ранее подобное распространялось на детей только до трёх лет. Как сообщалось в пояснительной записке такие меры приняты ради сохранения родственных отношений между ребёнком и матерью.
Однако это ещё не всё. Это же поправка содержит несколько изменений. В том числе меняется процедура снятия наказаний с осуждённых. Теперь, чтобы избавиться от статуса «нарушителя», заключённому нужно продержаться год после получения дисциплинарного взыскания без новых нарушений, что учитывается при рассмотрении смягчения наказания.
Кроме этого, предусмотрено повышение разрешённой суммы денег для покупки необходимых предметов, которое будет компенсировать уровень инфляции. А применение администрацией места содержания аудиовизуальных, электронных или других средств надзора за обвиняемыми и осуждёнными будет производится с письменным уведомлением и распиской.
Признанные виновными в навязывании какого-либо товара или услуги за отдельную плату теперь будут выплачивать штраф в две-четыре тысячи рублей в случае с должностным лицом, на 20-40 тысяч при участии юридических лиц.
Потребителей при отказе рассмотрения факта нарушения его прав дополнительно будут защищать меры административного наказания в случае подобного отказа. Штраф для должностных лиц здесь — 15-30 тысяч рублей, для юридических — 100-300 тысяч рублей.
В силу они вступят уже с 11 декабря 2023 года. К ним же относятся и правила, по которым дипломатический, служебный и загранпаспорт гражданина могут признать недействительными. Это касается в основном тех, кто проходит по каким-либо уголовным делам в качестве подозреваемых или обвиняемых. Список пополнили лица, имеющие долг, банкроты, сотрудники ФСБ, мобилизованные или призванные на срочную военную службу. А также те, у кого имеется доступ к государственной или военной тайне.
К тому же в декабре эксперимент по получению отзывов о несогласии с принятыми решениями, связанными с желанием граждан РФ поступить на службу по контракту в ВС РФ, подходит к концу.
Факторами для признания недействительности документов становятся и изменения даты и места рождения, имени и фамилии, при истечении его срока действия, сведения о месте и дате рождения, если истёк срок действия документа или человек больше не является гражданином РФ.
К тому же лица, выезд из страны которым закрыли или ограничили, будут вынуждены сдавать загранпаспорта в отделения МВД либо, при ограничении по причине доступа к государственной и военной тайне, своему работодателю или судебным приставам.
Данный перечень на территории Российской Федерации правится и обновляется каждый год. Так, ранее список профессий, которые могли позволить иностранцам получить разрешение на работу без учёта квот состоял из 173 специальностей. Теперь позиций 203.
Список специальностей, где квоты учитываются, тоже расшили — со 113 позиций до 192. Теперь получить право на работу без квот в России станет проще крановщикам, фрезеровщикам, электрогазосварщикам, слесарям. Строительная сфера с 15 декабря будет состоять уже из 11 наименований специальностей. Ранее их было две. Расширился и список в сфере туризма и специалистов, относящихся к медицинскому персоналу. В перечне появились трактористы и трактористы-машинисты.
Однако из него также несколько профессий убрали: электромонтажников по сигнализации, блокировке и централизации, а также специалистов по подготовке спортивного инвентаря. Претерпел похожие изменения и список тех иностранных специалистов, которым проще получить гражданство РФ.