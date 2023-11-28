Что изменится для белгородцев с начала декабря?

По этой же причине претерпел изменение и график выплат. Начислят их дважды. В первый раз в период с 1 по 8 декабря, во второй — в конце декабря. При этом сумма первого пособия не изменится, а второго — да. Эта выплата начисляется за январь по причине тех же выходных, авансом. Как и почему изменится? Станет больше, т. к. с началом 2024 года ожидается индексация социальных выплат на 7,5%. А вот в самом январе дополнительных компенсаций ожидать не стоит. Это же касается и тех, кто получает пенсию.