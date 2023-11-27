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Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Риски нереализации нацпроекта: доля погибших в ДТП белгородцев превысила проектную

27 ноября 2023, 08:02
Фото: 1MI
Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Белгородской области есть риск срыва плана нацпроекта по безопасности дорог

Белгородская область принимает участие в реализации нацпректа «Безопасные качественные дороги». Однако в рамках доклада о плановых и фактических показателей контрактации министр цифрового развития рассказал о возможности невыполнения плана проекта из-за показателей смертности в ДТП.
Сюжет
ДТП

В рамках выполнения контрактации до конца года министр цифрового развития Сергей Четвериков доложил о процессе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он предусматривает достижение в целом 144 плановых показателей и выполнения 46 дополнительных внутренних проектов, однако в области имеется риск недостижения тех, которые относятся и к национальному проекту, и к региональному плану «Безопасность дорожного движения», т. к. доля погибших в ДТП превышает запланированную. Это 1,51 человека на 10 тысяч транспортных средств и 6,21 на 100 тысяч населения по плану. По факту — 1,82 на 10 тысяч транспорта и 7,59 на 100 тысяч человек.

Напомним, что в 2023 году Белгородской области из федерального бюджета дополнительно выделили 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. Также в рамках национального проекта в этом году планировался ремонт 87 участков дорог протяжённостью в 180,7 километра. Ранее в октябре начали ремонт дорог, который был запланирован на 2024 год. Работы тогда стартовали в Никольском, Дубовом, Таврово и Хохлово.

Дорожно-транспортные происшествия Дорожно-транспортные происшествия
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