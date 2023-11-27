Риски нереализации нацпроекта: доля погибших в ДТП белгородцев превысила проектную

В рамках выполнения контрактации до конца года министр цифрового развития Сергей Четвериков доложил о процессе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он предусматривает достижение в целом 144 плановых показателей и выполнения 46 дополнительных внутренних проектов, однако в области имеется риск недостижения тех, которые относятся и к национальному проекту, и к региональному плану «Безопасность дорожного движения», т. к. доля погибших в ДТП превышает запланированную. Это 1,51 человека на 10 тысяч транспортных средств и 6,21 на 100 тысяч населения по плану. По факту — 1,82 на 10 тысяч транспорта и 7,59 на 100 тысяч человек.