Осторожно, личное: нужно ли белгородцам министерство счастья?

В начале ноября спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь заговорила об идее создания «министерства счастья» и «закона о всеобщем счастье». Так, на форуме «Знание. Первые» женщина рассказала, что такой закон должен быть в первых рядах тех, которые нужно принять в срочном порядке. «Сейчас, немедленно и срочно». Однако позже Матвиенко заявила, что пошутила, а СМИ её поняли неправильно, потому что у журналистов нет чувства юмора. Хотя о создании «министерства счастья» глава верхней палаты парламента говорит уже давно.