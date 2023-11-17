Осторожно, личное: нужно ли белгородцам министерство счастья?

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В начале ноября спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь заговорила об идее создания «министерства счастья» и «закона о всеобщем счастье». Так, на форуме «Знание. Первые» женщина рассказала, что такой закон должен быть в первых рядах тех, которые нужно принять в срочном порядке. «Сейчас, немедленно и срочно». Однако позже Матвиенко заявила, что пошутила, а СМИ её поняли неправильно, потому что у журналистов нет чувства юмора. Хотя о создании «министерства счастья» глава верхней палаты парламента говорит уже давно.
Так, впервые об этом Валентина Матвиенко упомянула ещё в 2016 году после визита в ОАЭ и встречи с премьер-министром Объединённых Арабских эмиратов и правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Там функционирует орган, который проверяет, осчастливит ли граждан то или иное решение правительства. Также спикер Совета Федерации рассказывала и о мечте создания министерств «одиночества» и «будущего». Оруэлл нашего времени, получается.
Итак, об идее поговорили, а теперь самое время поговорить о мнениях и смежных идеях. А также подумать, что такое министерство могло бы сделать и для белгородцев. Журналисты Бел.Ру опросили людей, которые так или иначе делают белгородцев немного счастливее, а также специалистов в области общественных наук.
Исполнить бы то, что уже придумали, считает Олег Гуров. По его мнению, создание чего-то нового — всегда хорошая идея, однако, не настолько «абстрактного». Ведь счастье как раз такое понятие, «личная категория», делится он с Бел.Ру. Шоумен отмечает, что работа власти на благополучие своих людей и есть счастье: вода, отопление, хорошие дороги, качественные продукты питания, приятный досуг и достойные зарплаты. Сюда же мужчина относит и «коэффициент полезного действия» уже существующих министерств, а точнее его повышение хотя бы до 80%.
Поэтому и дело личное…любовь, семья, дети, состояние души и т. п. Сюда Матвиенко не стоит пускать. Каким делом будет заниматься это министерство? Непонятно тоже.
Олег Гуров, шоумен
Олег Гуров вспомнил и о других интересных проектах, которые «так и не работают». По его мнению, это «Мат — не наш формат» или закон об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Так что с Валентиной Матвиенко, её идеей и небольшой группой поддержки белгородский актёр, режиссёр, диктор и ведущий не согласен. Его мнение несогласия разделяет и другой эксперт, согласившийся помочь редакции Бел.Ру.
Считаю что вместо того, чтобы создавать новые министерства и раздувать штат чиновников, необходимо наладить эффективную работу и взаимодействие уже созданных.
Константин Кошкин, белгородский активист и специалист по городскому альтернативному транспорту
Кандидат социологических наук Сергей Лебедев занял немного другую позицию. Для него принять окончательно решение поможет большая наглядность, т. е. сперва необходимо ознакомиться с проектом «министерства счастья», а уже потом делать выводы. Хотя саму идею специалист находит интересной и заманчивой. Польза от такого органа может быть, однако, считает специалист, нужно, опять же, разобраться в его устройстве.
Как определяется «счастье», каким образом предполагается повышать его уровень, какие средства будут использоваться, программа работ, и т. д. Без подробной «развёртки» оценить эту инициативу, наверное, невозможно.
Сергей Лебедев, специалист в области социологии, специалист и эксперт в области религии и культуры, государственно-конфессиональных отношений, локальной идентичности, писатель и поэт.
Отвечая на вопрос о предположительном первом решении управления, доцент кафедры социологии и организации работы с молодёжью НИУ БелГУ приводит слова социолога Питирима Сорокина о том, что «человечеству пора научиться вырабатывать любовь к ближнему в больших организованных масштабах». Именно в этом белгородец и видит главную цель:
Довести производство этой важнейшей для разумной жизни субстанции до уровня «высокой гуманитарной технологии». Белгородцы, по большому счёту, не отличаются от других жителей России. Поэтому, я думаю, те принципы, которые будут «работать» в этой сфере в целом, будут работать и в нашем регионе.
Для Маргариты Новак идея Валентины Матвиенко и опыт ОАЭ тоже показались интересными. По её мнению, в ведомстве следует не только оценивать, но и ставить новые цели для развития страны. Специалист задаётся вопросом, не будет ли «министерство счастья» дублировать работу других министерств? Или же сделает её качественней?
Маргарита Новак также отмечает индивидуальность понятия. Она считает, что человек сам не всегда понимает, когда счастлив. К тому же есть группы людей, требующие особого внимания и чьи потребности могут быть не поняты. К примеру, дети-сироты, одинокие старики, тяжело больные или талантливые люди, лишённые необходимых для них возможностей. Специалист упоминает и опыт коллективного счастья, которое увеличивало индивидуальное, ставя в пример 60-е годы. Период, когда стали «утихать раны ушедшей войны, был пройден Карибский кризис, а начавшееся освоение Космоса вдохновляло людей».
Но и личное счастье доступно, без высоких достижений, если мы сами знаем, чего хотим и куда идём. Поэтому человек имеет удивительную способность быть счастливым в любое время и в любом месте.
Маргарита Новак, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и теологии БелГУ, писательница, поэтесса.
Белгородчину женщина считает благополучным регионом, где люди могут найти своё счастье. Однако, как и везде, возникают ситуации, которые нельзя решить стандартными способами из-за сложных обстоятельств. Специалист отмечает, что «министерство счастья» могло бы помочь обратившимся с трудной проблемой, которую нельзя решить обычными методами.
А вот душа музыканта говорит, что «лишним такое министерство точно не будет», потому что современным людям оно поможет стать счастливыми.
Сегодня человек спешит жить, в современном ритме, в окружающем информационном напряжении мы разучились замечать счастье! Такое министерство могло бы помочь разглядеть счастье вокруг нас!
Тимур Халиуллин, российский музыкант, солист Белгородской государственной филармонии
Мечту спикера СовФеда Валентины Матвиенко поддержал и Андрей Кожемякин, для которого «министерство счастья» должно стать главным, ведь «от несчастья пользы нет». Управлению, по его мнению, для начала необходимо бороться с ненавистью и агрессией во всех проявлениях. Интересный подход у белгородца к тому, кто должен стать министром.
Да… и ещё министром нужно назначить ребёнка! Счастье должно быть естественным и неподдельным!
Андрей Кожемякин, бывший член паралимпийской сборной по стрельбе, многократный чемпион России
По мнению Михаила Игнатова, доктора философских наук и заведующего кафедрой социологии и управления БГТУ имени Шухова, вопрос о министерстве является дискуссионным. Он поддержал предыдущие комментарии. Задумался Михаил Игнатов и над финансовым вопросом для создания нового управления. Согласен он и с Олегом Гуровым в том, что средства и силы стоит лучше направить на поддержание и улучшение работы уже имеющихся министерств.
Во-вторых, совсем расплывчатая формулировка, Ну, вот Министерство счастья. Каким именно аспектом оно будет заниматься? Их у счастья достаточно много. Министерство труда может тоже заниматься счастьем, чётко регламентируя трудовые обязанности, следить за их соблюдением. Министерство экономики может следить за покупательной возможностью населения и т. д. Здесь можно долго продолжать.
Михаил Игнатов, доктора философских наук и заведующего кафедрой социологии и управления БГТУ имени Шухова
Заведующий кафедрой подытожил — каждое существующие министерство, по идее, и так занимается счастьем граждан, поэтому необходимость в такой «избыточной структуре», как «министерстве счастья», в принципе отпадает. Также мужчина отметил, что для белгородцев подобное министерство могло бы, к примеру, заниматься оказанием необходимой и качественной психологической помощи и улучшением «психологического климата».
Редакция Бел.Ру также провела онлайн-опрос читателей, чтобы узнать общественное мнение. Так нужны ли в Белгороде министерство счастья и «счастье» на законодательном уровне? Своим мнением поделились 1188 человек.
Белгородцам предложили три варианта ответа:
Итак, по итогам опроса выяснилось следующее. За создание «министерства счастья» проголосовало 72 респондента. Они считают, что такой орган нужен. Большее количество сперва хотело бы узнать, чем оно будет заниматься и какую пользу сможет принести. Это 474 человека. А вот подавляющее число ответивших от такой идеи в принципе отказалось. Совсем не пришли в восторг от предложения Валентины Матвиенко 642 участника опроса. Вот такие итоги.