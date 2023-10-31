Ведьмин край, озеро Любви и призраки «Тигров»: мифы Белгородской области

Но люди всё равно продолжают любить «страшилки», мистику и прочие необычные истории. Так уж заведено. По слухам, какое-то время в области даже требовали создавать легенды, чтобы привлекать туристов. Но зачем? Может, с популяризацией истории и науки у нас что-то не так? Если в научной библиотеке признаются, что на лекции к астрологам ходят чаще, чем к бизнесменам и специалистам своего дела, то, наверное, «пробоина» где-то всё же есть.