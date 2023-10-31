Ведьмин край, озеро Любви и призраки «Тигров»: мифы Белгородской области

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Костюм ведьмы — один из самых популярных женских костюмов на Хеллоуин. Введённый в массовую культуру американским кинематографом образ роковой женщины в вытянутой шляпе сильно приглянулся девушкам и из СНГ. А раньше бы из-за такого наряд наверняка были бы проблемы.
В стародавние царские времена власти и тем более представители церкви к проявлениям так называемого колдовства относились с недоверием и неприязнью. Внезапно, но ныне Святое Белогорье когда-то было краем нечистым, куда ссылали ведьм и всяких магов. По крайней мере, так утверждает некий отец Михаил, клирик Свято-Владимирского храма. Его словам приводит портал KaviCom.ru.
То, что раньше на территорию Белгородской области отправляли ведьм, — это факт. Здесь было не совсем чистое место. Известно также, что обвиненных в колдовстве женщин, как правило, отправляли в ссылку вместе с потомством.
Что это за клирик и можно ли ему верить — известно одному богу. Но Сеть полнится сведениями о старинных документах, посвященных расследованию дел о колдовстве. Имеются якобы приговоры о высылке виновных «на вечное житье» в «украинные» города, то есть в Белгород и область.
Есть в интернете и якобы «Указ царя Алексея Михайловича белгородскому воеводе Т. Ф. Бутурлину о запрещении в Белгороде и Белгородском уезде скоморошьих и бесовских игр, чародейства, волхования и всяческих бесчинств». В этот раз источник документа указывают понадёжнее: книга от 1850 года «Описание государственного архива старых дел» за авторством Иванова.
Также в сети можно найти информацию по «делу жинки Ульянки», уличённой в ведьмовстве. Девушку, согласно старинной грамоте, обучила магии украинка. После этого Ульяна «продала душу дьяволу» и наводила мороки на коров.
Подобных баек в интернете — десятки, если не сотни. Все они старые и датированы примерно 2010 годом, когда интерес к ведьмомству в России был ещё силен. Сейчас же в колдуний и бабок-повитух верить по ощущениям стали меньше: в моду вошли карты Таро, запросы к вселенной и марафоны желаний. Подобную бесовщину старых лет изучать уже никто не хочет: старичкам уже не до этого, а молодёжь такие вещи особо не интересуют.
Эту легенду можно хотя бы пощупать. Но не рекомендуем: по словам местных, в последние годы озеро активно цветёт и покрывается ряской. Впрочем, если совсем невмоготу…
Искать озеро Любви стоит у села Почаево в Грайворонском горокруге. По преданию, когда-то в селе жила молодая супружеская чета. Влюбленные хотели завести детей, но почему-то не получалось. Жизни шла под откос, но до тех пор, пока жена не набрела в лесу на чистый родник. Женщина решила в нем искупаться: вскоре она родила мальчика, а затем и девочку.
Стоит рядом с водоёмом и землянка. По одним данным, в ней жила та самая пара, по другим — советские партизаны. В любом случае, периодически к озеру приходят некие паломники: так утверждают СМИ. Сам же водоём от людей «закрылся» и покрылся тиной: видимо, закончилась мана.
Сражение на Курской дуге во многом определило не только судьбу СССР, но и всего мира. Нацисткой армии сломили хребет: ряд историков считает дату сражения поворотной в ходе Великой Отечественной войны. Неудивительно, что такое важное событие стало благодатной почвой для мифов. На форумах и среди людей периодически всплывает байка о призрачных «Тиграх» — немецких танках, чьи силуэты возникают на местах столкновений.
Так, согласно одному преданию, двое мужчин поздно вечером ехали на машине из Прохоровки в Белгород. Внезапно заглох двигатель: товарищи начали ждать попутки, как вдруг услышали рёв двигателя. Решив, что это трактор, мужчины побежали в поле и наткнулись там на немецкие танки.
Дальше всё как в тумане: и взрывы башен, и жар пламени, и свист снарядов… Испугавшись, белгородцы добежали до Прохоровки — на своих двоих. Утром, конечно, никаких следов сражения не нашли. А вот машина якобы осталась стоять там же.
Исследователи паранормального продолжают гадать и горячо обсуждать, в какой из незримых миров открылся в тот вечер портал. С научной точки зрения подобный эксцесс объяснить очевидно невозможно: вот и остаётся вспоминать места «концентрации энергии», где погибло много людей, и прочую противоречащую здравому смыслу мистику.
Разумеется, тот факт, что уважаемые водители просто-напросто соврали, никто не рассматривает. Как иначе они могли тогда объяснить условным жёнам, что вернуться домой вовремя не получилось? Конечно, виной всему были материализовавшиеся из ниоткуда немецкие танки. А запах перегара — так это так порох отдаёт, наверное. В любом случае, миф такой есть, и периодически старожилы достают его из своей шкатулки историй, чтобы пощекотать нервы знакомым во время очередного застолья.
Это далеко не все мифы Белгородской области. Можно вспомнить и леденящую кровь историю о тоннеле между женским монастырём, куда выбрасывали скелеты рождённых во грехе младенцев, и многочисленные легенды про «дома ужасов», внутри которых продолжают скрипеть половицами призраки расстрелянных чекистами владельцев. В своей основе все эти байки имеют рассказы честнейших людей, атеистов-скептиков, которые, тем не менее, в один момент столкнулись с мистикой — и вдруг уверовали.
За комментарием Бел.Ру обратилось к историку. Эксперт, услышав, какую тему мы готовим, общаться отказался.
Но люди всё равно продолжают любить «страшилки», мистику и прочие необычные истории. Так уж заведено. По слухам, какое-то время в области даже требовали создавать легенды, чтобы привлекать туристов. Но зачем? Может, с популяризацией истории и науки у нас что-то не так? Если в научной библиотеке признаются, что на лекции к астрологам ходят чаще, чем к бизнесменам и специалистам своего дела, то, наверное, «пробоина» где-то всё же есть.