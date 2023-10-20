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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Замок на двери в подвал

Новый фейк: укрытие в доме Белгорода «захватили» бомжи, одна из них беременная

20 октября 2023, 12:23
Фото: 1MI
Замок на двери в подвал

В Белгородской области появился фейк о бездомных в подвале многоквартирного дома

В редакцию Бел.Ру обратился мужчина, якобы жилец дома на Николая Островского, где подвал не заперт и в нём «живут» двое бомжей, одна из которых беременная женщина.
«В нашем доме негде прятаться во время обстрелов, так как в подвале поселились бомжи», — написал нам некий Николай Мужилин.

Мужчина рассказал, что двое бездомных, одна из которых беременная женщина, захватили укрытие и бросаются с «матами и кулаками» на тех, кто пытается их оттуда выгнать.

«Мы обращались к правоохранителям. Эти бездомные очень хитрые. При полиции они молча собираются и покидают наше укрытие, но как только правоохранители уезжают — всё повторяется снова».

В качестве доказательства «белгородец» приложил видео из Tik-Tok, где в якобы открытый подвал белгородского дома заходят жильцы и начинаются разборки с бездомными. Последние их оттуда выгоняют.

Всё бы ничего, но в Белгороде сложно найти открытый подвал. Даже если такое имеет место быть, то само видео с «нападением бомжей» больше похоже на постановочное: молодую девушку, которая притворяется беременной, одели в старую одежду, нарисовали фингал под глазом и посадили рядом с ней пожилого мужчину, который действительно похож на бездомного. Вот только актёры из них получились плохие.

Замок на двери в подвал
Видео: 1MI
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