Новый фейк: укрытие в доме Белгорода «захватили» бомжи, одна из них беременная

Всё бы ничего, но в Белгороде сложно найти открытый подвал. Даже если такое имеет место быть, то само видео с «нападением бомжей» больше похоже на постановочное: молодую девушку, которая притворяется беременной, одели в старую одежду, нарисовали фингал под глазом и посадили рядом с ней пожилого мужчину, который действительно похож на бездомного. Вот только актёры из них получились плохие.