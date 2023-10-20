Новый фейк: укрытие в доме Белгорода «захватили» бомжи, одна из них беременная

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
«В нашем доме негде прятаться во время обстрелов, так как в подвале поселились бомжи», — написал нам некий Николай Мужилин.
Мужчина рассказал, что двое бездомных, одна из которых беременная женщина, захватили укрытие и бросаются с «матами и кулаками» на тех, кто пытается их оттуда выгнать.
«Мы обращались к правоохранителям. Эти бездомные очень хитрые. При полиции они молча собираются и покидают наше укрытие, но как только правоохранители уезжают — всё повторяется снова».
В качестве доказательства «белгородец» приложил видео из Tik-Tok, где в якобы открытый подвал белгородского дома заходят жильцы и начинаются разборки с бездомными. Последние их оттуда выгоняют.
Всё бы ничего, но в Белгороде сложно найти открытый подвал. Даже если такое имеет место быть, то само видео с «нападением бомжей» больше похоже на постановочное: молодую девушку, которая притворяется беременной, одели в старую одежду, нарисовали фингал под глазом и посадили рядом с ней пожилого мужчину, который действительно похож на бездомного. Вот только актёры из них получились плохие.