Тише-тише, муж услышит: белгородцы назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина

Однако некоторую популярность снискал и почти шуточный вариант от редакции Бел.Ру. Так, 104 человека выбрали суждение, что мужчина в Белгороде может не зарабатывать, а для радости хватит и того, что он в принципе есть. Интересное мнение. Может его и боялись высказывать белгородки при своих спутниках, чтобы их лишний раз не баловать? Или всё же боялись произнести вслух загаданное число?