Тише-тише, муж услышит: белгородцы назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Итак, по данным Белгородстата, в августе этого года средняя заработная плата в регионе составила 54 391 рубль. С прошлого года она выросла на 14,9%. Но это только усреднённая сумма, а вот реальные доходы, расходы и потребности у всех белгородцев всё-таки разные. Так сколько же нужно зарабатывать мужчине, чтобы денег не считать?
Как сообщила редакции Бел.Ру прекрасная половина населения Белгорода, в данном вопросе есть одно главное и основополагающее условие: «Он должен зарабатывать больше, чем зарабатывает его женщина». О нём упомянула половина белгородок, согласившаяся ответить нашей журналистке. А вот основные ответы по теме у женщин довольно интересные и не всегда похожие друг на друга.
Начнём с малой крови. Собиравшая у магазинчика осеннюю листву девушка сказала, что точно ответить она не сможет, однако, решилась. По её мнению, белгородец вполне может обойтись той суммой, на которую «ему самому комфортно жить». Другая девушка говорить передумала, как только услышала вопрос, хотя изначально согласилась. Причина — неготовность отвечать конкретно об этом. Зато третья белгородка, пока ловила убегающего сына, ответила чётко и сразу:
«Сколько бы он ни зарабатывал — всегда будет мало!»
Ещё один комментарий, над которым долго не задумывались, нашей журналистке удалось получить только через пять отказавшихся беседовать женщин. К удивлению, все они своё решение аргументировали одинаково. Вопросом. А вдруг муж узнает? К слову, дамы, прогуливающиеся со своими кавалерами, от ответа уходили более уклончиво. Неужели белгородки настолько бояться высказывать своё мнение о вопросе, касающегося зарплаты мужчины? Или же стесняются суммы? Однако, как упоминалось ранее, ещё один уверенный ответ всё-таки отметить получилось:
«Для того, чтобы покрыть базовые потребности — не про „хочу“, а про то, что „надо“ — хотя бы 500 тысяч. Если говорить хотя бы чуть-чуть о „хочу“, то 700-800 тысяч рублей. Это в месяц».
Далее в парке Южном удалось получить ещё несколько мнений от компании девушек. Как считает одна из них, заработок мужчины должен отталкиваться от заработка девушки, т. к., опять же, он не должен быть меньше. Вторая девушка с ней согласилась. Третья сказала следующее:
«Я считаю, что мужчина должен просто стремиться к лучшему. А сумма — больше 50 или где-то 60 тысяч».
Позже они добавили, что в идеале заработок должен составлять 100 тысяч рублей или минимум 70 тысяч рублей, чтобы было «как в сказке». А суммы выше, как подметили женщины, заставляют видеть своего мужчину дома крайне редко.
Параллельно с этим редакция Бел.Ру запустила онлайн-опрос, чтобы узнать, сколько должен зарабатывать белгородский мужчина по мнению читателей. Свои голоса оставили 1938 человек. Участие принимали и женщины, и мужчины, а на выбор было представлено пять вариантов ответов:
Итак, согласно результатам, большая часть белгородцев придерживается мнения, что для комфортной жизни в Белгороде мужчине необходимо зарабатывать от 100 тысяч рублей и выше. Этот вариант получил 1030 голосов.
Далее второе место. За него проголосовало 718 человек. И этот ответ — от 50 до 100 тысяч рублей. Судя по всем ответам, здесь жители Белгорода нашли для себя золотую середину общественного мнения.
Однако некоторую популярность снискал и почти шуточный вариант от редакции Бел.Ру. Так, 104 человека выбрали суждение, что мужчина в Белгороде может не зарабатывать, а для радости хватит и того, что он в принципе есть. Интересное мнение. Может его и боялись высказывать белгородки при своих спутниках, чтобы их лишний раз не баловать? Или всё же боялись произнести вслух загаданное число?
На четвёртом месте по популярности расположился ответ с вариантом заработной платы в размере от 30 до 50 тысяч рублей — это 69 голосов. А вот «меньше 30 тыс. рублей тоже ничего» получил 17 голосов от белгородцев.
Основной вопрос разобрали. Если же лично для себя ответ не нашёлся, то можно взять перерыв и подумать о предстоящем отдыхе. Уже скоро наступят долгожданные выходные дни — с 4 по 6 ноября. К тому же, в пятницу работы меньше, так что будет достаточно времени для посещения разных интересных мест. Но вопрос остаётся открытым — куда пойти? Редакция Бел.Ру подготовила список мест и мероприятий, куда белгородцы могут сходить на выходных.