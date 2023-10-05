Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?

Не обошлось и без более глубоких тем для размышлений. Дарья рассказала, что перед сном ей часто приходит в голову вопрос о том, есть ли жизнь после смерти. Девушка поделилась, что верит в её существование. А вот Ольга затронула тему религии. По её словам, она раньше часто рассуждала о ней. Сейчас девушка придерживается мысли о том, что зачастую основная масса вероисповеданий выполняет функцию манипулятивную и экономическую. Студентка также поделилась, что, хоть и не придерживается никакой из существующих религий, она верит — есть некая сила всё-таки или определённый «некто», наблюдающий за людьми. Это часто наводит девушку уже и на мысли о жизни внутри всемировой симуляции. А её подруга Дарья рассказала, что верит в переселение душ и гороскопы. Поэтому задуматься на досуге есть, о чём. А пищи для размышлений с каждым днём всё больше. Беспокоит всех опрошенных девушек тоже одно — вопросы есть, а ответов практически нет. Но у некоторых женщин Белгорода нашлись мысли и о более приземлённом, нежели инопланетяне или человеческие души: