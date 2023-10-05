Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В начале сентября 2023 года социальные сети и видеохостинги России захватил тренд с корнями из Швеции «Как часто мужчины думают о Римской империи?». По его итогу стало ясно, что думать о Римской империи — это не такая уж и редкая забава у мужчин. Раз с мужчинами разобрались, то настала очередь «вице-венца творения». Какой ответ на это есть у девушек?
По личному опыту и общению с представительницами женского пола, журналистка Бел.Ру предположила, что к необычным размышлениям девушек можно отнести вопросы о действительности существования перерождения, переселения душ, жизни в симуляции, так ли уж фантастичен синдром главного героя или Трумэна и т. п. Как оказалось, подобные темы и мысли о поиске сути окружающего нас мира на самом деле интересуют и очень волнуют многих белгородок.
Анна рассказала, что причина подобных мыслей для неё кроется как раз в этом. Непонимание, почему «мы все появились и как была создана целая планета», не даёт ей покоя без точных ответов.
Когда говорят о богах, то это вызывает ощущение странности и ещё больше вопросов. Или когда и как часто мы перерождаемся? Об этом я думаю один раз в неделю точно.
Анна, белгородка
Как и для мужчин, факт того, что подобные размышления занимают их голову, стал для девушек открытием. Для них такие мысли — это обычное дело, которое не кажется чем-то особенным или странным. После постижения феномена собственного «Я» группа студенток была рада ответить на вопросы журналистки. Одна из них поделилась, что в день она серьёзно об этом думает три-четыре раза. Другая ответила:
Перед сном мысли посещают, в три часа ночи. Потом лежу и думаю, а зачем я вообще об этом размышляю, почему? Надо спать. А потом ещё мысль — а вот если я была самым первым человеком в этом мире?
Алёна, студентка БГИИКа
Ещё одна девушка из компании рассказала свежую историю из жизни по этой теме.
Вчера буквально. Уже 11 часов ночи, луна светит, а половины луны вообще нету. Иду и думаю, а вдруг я одна в этой жизни живу по-настоящему? Или вдруг ещё где-то есть жизнь, или я раньше уже когда-то жила? Есть в институте один парень, который мне очень нравится, голос у него такой родной как будто. Подхожу и думаю — родственная душа. Маме рассказала, подруге, а они мне ответили: «Ты, наверное, в прошлой жизни была с ним знакома». Вот и правда такое ощущение.
Лиза, студентка БГИИКа
Достойный ответ на тренд «Как часто мужчины думаю о Римской империи?» дала их подруга Аня: «Как часто мужчины думают о Римской империи, вот так же часто мы думаем о перерождении». И ведь это действительно так.
Основная масса женского пола, которая дала положительный ответ на вопросы журналистки Бел.Ру, — молодые девушки. Женщины постарше на такие философские темы размышляют тоже, но реже. У них «полно и других забот, чтобы с той же частотой об этом всём думать». О подобном упомянул и Кирилл, поучаствовавший в опросе:
Раньше я об этом задумывался чаще, но с возрастом, когда бытовые моменты тебя всё упорнее поглощают, об этом задумываешься уже меньше. Потому что приходится больше думать о делах насущных. Бывает иногда, что об этом где-то читаешь или смотришь чисто ради общего развития и интереса. Такая вот бытовая философия.
Не обошлось и без более глубоких тем для размышлений. Дарья рассказала, что перед сном ей часто приходит в голову вопрос о том, есть ли жизнь после смерти. Девушка поделилась, что верит в её существование. А вот Ольга затронула тему религии. По её словам, она раньше часто рассуждала о ней. Сейчас девушка придерживается мысли о том, что зачастую основная масса вероисповеданий выполняет функцию манипулятивную и экономическую. Студентка также поделилась, что, хоть и не придерживается никакой из существующих религий, она верит — есть некая сила всё-таки или определённый «некто», наблюдающий за людьми. Это часто наводит девушку уже и на мысли о жизни внутри всемировой симуляции. А её подруга Дарья рассказала, что верит в переселение душ и гороскопы. Поэтому задуматься на досуге есть, о чём. А пищи для размышлений с каждым днём всё больше. Беспокоит всех опрошенных девушек тоже одно — вопросы есть, а ответов практически нет. Но у некоторых женщин Белгорода нашлись мысли и о более приземлённом, нежели инопланетяне или человеческие души:
«Я сейчас думаю о том, как быстрее до дома дойти. Есть охота, вообще!»
Кстати, ответный на «Римскую империю» тренд уже набирает популярность на Российских интернет-площадках.
Также в 2022 году аналитическая компания Mediascope провела исследование. Для него использовались данные о поисковых запросах мужчин и женщин, которые были связаны с онлайн-книгами, мангами и т. п. Как выяснилось, женщины чаще всего ищут детские книги, а также довольно много литературы по психологии. Среди мужчин наиболее популярными являются запросы о книгах, которые послужили основой для создания видеоигр, а также продолжения сюжетов игр. Кроме того, мужчины больше интересуются книгами в жанре «попаданцы».