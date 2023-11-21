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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Продажа квартир в Белгороде

Заработаешь за 50 лет: какие квартиры в Белгороде стоят свыше 30 млн

21 ноября 2023, 15:28
Фото: 1MI
Продажа квартир в Белгороде

Три элитные квартиры в Белгороде продаются по цене свыше 30 млн рублей

Цены сегодня ползут на всю продукцию в принципе. Питание, здравоохранение, ремонт, красота. Доползло и до белгородской недвижимости. Лучше будет сказать и «переползло». Как раз в значении «очень». К примеру, квартиры больше 30 миллионов рублей в Белгороде на сайте объявлений.

Через сайты объявлений продают не только мелкие вещи или услуги, но и вполне себе внушительную и «движимость», и недвижимость. Оставим торговые центры и офисы, а обратимся к более приземлённому — к покупке обыкновенной квартиры. Однако цены на них на сайте объявлений нашлись не совсем обыкновенные.

Квартира за 30,9 миллионов рублей на 11-м этаже многоэтажного дома. Потолки высокие — почти три метра. Комнаты тоже три. Раздельный санузел, дизайнерский ремонт и 180 м² в общем. Из них 35 м² занимает кухня. А в дополнение ещё гардеробная и панорамные окна. Выглядит и правда «дорого». Дизайнер свои усилия, видимо, оправдал. Ремонт «по индивидуальному дизайн-проекту в стиле „современная классика“». Строительные материалы и мебель из Испании и Италии.

Здесь же предлагаются и кондиционер, холодильник, стиральная машина и посудомоечная машина сразу. Продажа — свободная.

«Шикарная просторная эксклюзивная трёхкомнатная квартира для семьи на Харьковской горe», — пишут в описании.

Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в Белгороде
Фото: Сайт объявлений АВито

Следующий лот продаётся ровно за 31 миллион рублей. Квартира площадью 249 м², четырёхкомнатная и находится на 16-17-м этажах. Двухэтажная. Больше, чем предыдущая, в целом, а кухня меньше — 20 м². Зато ванная комната, судя по фото, выглядит намного просторнее. Также указано, что душевых целых три. Ремонт в этой квартире тоже дизайнерский.

Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в Белгороде
Фото: Сайт объявлений АВито

Третий лот в топе жилой недвижимости — 31,5 миллиона рублей. Квартира четырёхкомнатная, как и предыдущая, но по площади равна первой — 180 м². Да и расположена по тому же адресу, а дом, сообщается, 2017 годa постройки.

«В шаговой доступности расположены: 38 лицей, школa 36, детские сады 59, 66, 67. Дом находится во второй линии от дороги и уличного шума не слышно», — сказано в объявлении. Также имеется подземный и наземный паркинг.

Ремонт — по дизайн проекту и с качественной изоляцией. Мебель сделана из натуральных материалов по индивидуальному заказу.

Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в БелгородеКвартиры в Белгороде
Квартиры в Белгороде
Фото: Сайт объявлений АВито

Отметим, что при зарплате в 50 тысяч рублей заработать на такую квартиру можно примерно за 50 лет.

С квартирами немного разобрались. А вот топ-10 самых дорогих коттеджей Белгорода. Дизайнерские интерьеры, аква-зона с бассейном и хаммамом, а ещё и спортзал — это только малая часть того, что уходит с молотка вместе с элитными коттеджами в Белгороде. За сколько можно купить подобную недвижимость — в материале Бел.Ру.

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