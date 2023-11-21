Заработаешь за 50 лет: какие квартиры в Белгороде стоят свыше 30 млн

Квартира за 30,9 миллионов рублей на 11-м этаже многоэтажного дома. Потолки высокие — почти три метра. Комнаты тоже три. Раздельный санузел, дизайнерский ремонт и 180 м² в общем. Из них 35 м² занимает кухня. А в дополнение ещё гардеробная и панорамные окна. Выглядит и правда «дорого». Дизайнер свои усилия, видимо, оправдал. Ремонт «по индивидуальному дизайн-проекту в стиле „современная классика“». Строительные материалы и мебель из Испании и Италии.