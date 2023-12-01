Тюльпаны в декабре: белгородцев удивила зимняя высадка растений

Впрочем, вопросы у горожан к высадке тюльпанов появляются уже не первый год. В 2022 году тюльпаны высаживали в ноябре. Тогда город тоже накрыло снегом, но главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова сообщила, что высадка продолжится, несмотря на погодные условия. При этом специалист тогда согласилась, что лучшее время для высадки прошло. Семенкова в 2022 году заверила, что на будущее ошибки учтут, «чтобы не допускать такого экстрима при посадке луковиц».