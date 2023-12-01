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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Высадка тюльпанов

Тюльпаны в декабре: белгородцев удивила зимняя высадка растений

1 декабря 2023, 13:39
Фото: "Фонарь"
Высадка тюльпанов

В Белгороде под снегом высаживали тюльпаны

Очевидцы опубликовали в Сети фотографии высадки тюльпанов, которая началась в конце ноября. Сегодня, 1 декабря, в городе прошёл снегопад. Однако и в такую погоду тюльпаны продолжили высаживать в замёрзшую землю.

Вчера, 30 ноября, в соцсетях появилась информация о том, что в Белгороде началась высадка луковиц тюльпанов. На следующий день, 1 декабря, в городе выпал снег, но высадка всё равно продолжилась. Многих белгородцев такой подход к озеленению города удивил.

Впрочем, вопросы у горожан к высадке тюльпанов появляются уже не первый год. В 2022 году тюльпаны высаживали в ноябре. Тогда город тоже накрыло снегом, но главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова сообщила, что высадка продолжится, несмотря на погодные условия. При этом специалист тогда согласилась, что лучшее время для высадки прошло. Семенкова в 2022 году заверила, что на будущее ошибки учтут, «чтобы не допускать такого экстрима при посадке луковиц».

В ноябре 2021 года экс-мэр Белгорода Антон Иванов тоже пытался объяснить, почему тюльпаны высаживают почти в минусовую температуру. По его словам, работали профессионалы и волноваться было не о чем.

Напомним, что Белгорблагоустройство в этом году закупило более 1,3 млн луковиц тюльпанов 36 видов. На эти нужды должны были потратить 54 млн 150 тыс. рублей. А подрядчика, который высадит цветы, мэрия искала за 18 млн рублей.

Высадка тюльпановВысадка тюльпанов
Высадка тюльпановВысадка тюльпанов
Высадка тюльпановВысадка тюльпанов
Высадка тюльпанов
Фото: Telegram-канал "Электромир Максимова"
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#Белгородская область#Снег#Новости Белгорода#Тюльпаны#Белгород#Высадка#Александра Склярова
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