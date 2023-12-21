С утра в приграничье вновь работает ПВО — сбит беспилотник

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
В Брянской области сработала система ПВО. В Суражском районе уничтожен беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.
На месте работают экстренные и оперативные службы.
Громко было и вечером 20 декабря, но уже в Белгородской области. Система ПВО сработала в Белгородском районе. Беспилотник сбили на подлёте к Белгороду. Как накануне сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Днём ранее, 19 декабря, ВСУ выпустили по Белгородской области 38 снарядов и четыре дрона-камикадзе.