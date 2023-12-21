С утра в приграничье вновь работает ПВО — сбит беспилотник

Громко было и вечером 20 декабря, но уже в Белгородской области. Система ПВО сработала в Белгородском районе. Беспилотник сбили на подлёте к Белгороду. Как накануне сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.