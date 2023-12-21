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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Беспилотник

С утра в приграничье вновь работает ПВО — сбит беспилотник

21 декабря 2023, 06:24
Фото: Midjourney
Беспилотник

Беспилотник уничтожили в Брянской области

Попытка атаки была в Суражском районе. На месте работают оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз. Неспокойно в приграничье было и накануне вечером.

В Брянской области сработала система ПВО. В Суражском районе уничтожен беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.

На месте работают экстренные и оперативные службы.

Громко было и вечером 20 декабря, но уже в Белгородской области. Система ПВО сработала в Белгородском районе. Беспилотник сбили на подлёте к Белгороду. Как накануне сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Днём ранее, 19 декабря, ВСУ выпустили по Белгородской области 38 снарядов и четыре дрона-камикадзе.

Беспилотник сбили на подлёте к городу в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Инна Рогова#Брянская область#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Работа ПВО#Александр Богомаз
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