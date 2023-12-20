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Updated Сегодня, 18:36

Беспилотник сбили на подлёте к городу в Белгородской области

Беспилотник сбили на подлёте к городу в Белгородской области

20 декабря 2023, 18:34
Фото: Bel.ru
Система ПВО сработала в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших. Подробнее о произошедшем рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Вечером 20 декабря в Белгородском районе сработала система ПВО. На подлёте к городу был сбит БПЛА. По словам Вячеслава Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что 18 декабря под обстрел попали три приграничных района. С беспилотника были сброшены два взрывных устройства.

19 декабря по Белгородской области выпустили 38 снарядов и четыре дрона. Зафиксированы последствия в одном из населённых пунктов.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел ВСУ
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