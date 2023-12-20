Беспилотник сбили на подлёте к городу в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Вечером 20 декабря в Белгородском районе сработала система ПВО. На подлёте к городу был сбит БПЛА. По словам Вячеслава Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что 18 декабря под обстрел попали три приграничных района. С беспилотника были сброшены два взрывных устройства.
19 декабря по Белгородской области выпустили 38 снарядов и четыре дрона. Зафиксированы последствия в одном из населённых пунктов.