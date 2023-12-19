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Беспилотники

ПВО работает в российском приграничье: сбиты украинские беспилотники

19 декабря 2023, 08:40
Фото: Midjourney
Беспилотники

Три попытки атаки ВСУ беспилотниками пресекли в Брянской области

В Брянской области пресекли третью попытку ВСУ атаковать регион дронами. Летательные аппараты сбила система ПВО, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.

В Брянской области пресекли три попытки ВСУ атаковать регион беспилотниками. Система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Последствий из-за работы противовоздушной обороны нет, уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

«Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Также Богомаз поблагодарил подразделения ПВО.

Напомним, 12 декабря ВСУ с беспилотника атаковали коровник в Белгородской области. Противник сбросил пять взрывных устройств над Щетиновкой в Белгородском районе. Пострадала крыша коровника.

ВСУ с беспилотника атаковали коровник в Белгородской области
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#Брянская область#Наталья Корявых#ВСУ#Приграничье#СВО#Беспилотники#Работа ПВО#Александр Богомаз
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