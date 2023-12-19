ПВО работает в российском приграничье: сбиты украинские беспилотники

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В Брянской области пресекли три попытки ВСУ атаковать регион беспилотниками. Система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Последствий из-за работы противовоздушной обороны нет, уточнил губернатор региона Александр Богомаз.
«Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Также Богомаз поблагодарил подразделения ПВО.
Напомним, 12 декабря ВСУ с беспилотника атаковали коровник в Белгородской области. Противник сбросил пять взрывных устройств над Щетиновкой в Белгородском районе. Пострадала крыша коровника.