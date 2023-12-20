ВСУ ночью атаковали Белгородскую область: что известно

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Во вторник, 19 декабря, ВСУ ударили по четырём приграничным районам. О двух атаках стало известно минувшей ночью.
Так, громко было в Вязовом в Краснояружском районе. В селе установлено пять прилётов. Повреждения получили линии газо- и электроснабжения. Последствия обстрела уже устраняют, заверил губернатор.
Помимо этого, ночью о прилётах сообщали жители Шебекино. Информация подтвердилась: оказалось, что по городу выпустили шесть миномётных снарядов. Обошлось без последствий. Помимо этого, под миномётный обстрел в горокруге попали одноимённый автомобильный пункт пропуска и хутор Мухин. По ним выпустили три и один снаряд соответственно.
В Белгородском районе накануне тоже было громко. Нехотеевку атаковали четырьмя дронами-камикадзе. По Щетиновке ВСУ выпустили 12 артиллерийских снарядов, по Наумовке — два.
Под огнём 19 декабря был и Волоконовский район. Обстреляна окраина хутора Старый — по территории выпустили четыре миномётных снаряда и пять гранатомётных выстрелов.
Громко минувшей ночью было и в Белгороде. Однако в этом случае взрывы могли быть связаны с работой ВС РФ.