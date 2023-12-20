ВСУ ночью атаковали Белгородскую область: что известно

Помимо этого, ночью о прилётах сообщали жители Шебекино. Информация подтвердилась: оказалось, что по городу выпустили шесть миномётных снарядов. Обошлось без последствий. Помимо этого, под миномётный обстрел в горокруге попали одноимённый автомобильный пункт пропуска и хутор Мухин. По ним выпустили три и один снаряд соответственно.