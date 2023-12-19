ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника под Белгородом

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 09:20
18 декабря в Белгородской области под обстрелы попали три приграничных района. Так, два взрывных устройства сбросили с беспилотника над Красным Хутором в Белгородском районе. Помимо этого, по селу дважды ударили из артиллерии.
Ещё четыре артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Шебекино. В одноимённом автомобильном пункте пропуска насчитали два миномётных прилёта.
Под обстрел накануне попала и окраина Репяховки в Краснояружском районе. Здесь было четыре прилёта.
Во всех перечисленных случаях обошлось без разрушений и пострадавших среди мирных жителей.
Напомним, что 17 декабря по Тереберно в Краснояружском районе выпустили 56 снарядов. Разрушения есть в шести домах. Приступить к их восстановлению должны сегодня, 19 декабря.