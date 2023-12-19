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Беспилотник

ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника под Белгородом

19 декабря 2023, 06:49
Фото: Midjourney
Беспилотник

ВСУ обстреляли три района в Белгородской области

Под ударами были три приграничных района. По населённым пунктам выпустили артиллерийские и миномётные снаряды. Ещё два взрывных устройства сбросили с беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

18 декабря в Белгородской области под обстрелы попали три приграничных района. Так, два взрывных устройства сбросили с беспилотника над Красным Хутором в Белгородском районе. Помимо этого, по селу дважды ударили из артиллерии.

Ещё четыре артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по Шебекино. В одноимённом автомобильном пункте пропуска насчитали два миномётных прилёта.

Под обстрел накануне попала и окраина Репяховки в Краснояружском районе. Здесь было четыре прилёта.

Во всех перечисленных случаях обошлось без разрушений и пострадавших среди мирных жителей.

Напомним, что 17 декабря по Тереберно в Краснояружском районе выпустили 56 снарядов. Разрушения есть в шести домах. Приступить к их восстановлению должны сегодня, 19 декабря.

Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье
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