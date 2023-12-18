Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье

17 декабря ВСУ атаковали Краснояружский район. Изначально сообщалось, что в результате обстрела пострадал один частный жилой дом. Затем появилась информация, что разрушения были в трёх домах: в один попал снаряд, во втором выбиты окна, посечены крыша и фасад, а в третьем сгорела беседка.