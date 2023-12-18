Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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17 декабря ВСУ атаковали Краснояружский район. Изначально сообщалось, что в результате обстрела пострадал один частный жилой дом. Затем появилась информация, что разрушения были в трёх домах: в один попал снаряд, во втором выбиты окна, посечены крыша и фасад, а в третьем сгорела беседка.
Сегодня, 18 декабря, глава региона уточнил масштаб повреждений. В результате подомового обхода пострадали шесть домов. Один из них разрушен полностью. К восстановлению жилья должны приступить уже завтра.
Проблемы с электроснабжением уже устранили.
По Теребрено накануне выпустили 56 миномётных снарядов. Помимо домов, повреждены были линии электро- и газоснабжения.
Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Ранее сообщалось, что на границе вёлся стрелковый бой с ВСУ. По информации SHOT, погибли трое украинских диверсантов, ещё пятеро бежали. Однако подтверждения этому не было.