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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Разрушенный дом в Краснояружском районе

Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье

18 декабря 2023, 14:50
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Разрушенный дом в Краснояружском районе

Число повреждённых обстрелом домов в Белгородской области увеличилось до шести

Один дом разрушен полностью. К восстановлению жилья должны приступить завтра. Вопрос с электроснабжением уже решён, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

17 декабря ВСУ атаковали Краснояружский район. Изначально сообщалось, что в результате обстрела пострадал один частный жилой дом. Затем появилась информация, что разрушения были в трёх домах: в один попал снаряд, во втором выбиты окна, посечены крыша и фасад, а в третьем сгорела беседка.

Сегодня, 18 декабря, глава региона уточнил масштаб повреждений. В результате подомового обхода пострадали шесть домов. Один из них разрушен полностью. К восстановлению жилья должны приступить уже завтра.

Проблемы с электроснабжением уже устранили.

По Теребрено накануне выпустили 56 миномётных снарядов. Помимо домов, повреждены были линии электро- и газоснабжения.

Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Ранее сообщалось, что на границе вёлся стрелковый бой с ВСУ. По информации SHOT, погибли трое украинских диверсантов, ещё пятеро бежали. Однако подтверждения этому не было.

Трое убиты, пятеро сбежали: что известно о бое с ДРГ в районе белгородской границы?
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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Дома#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Теребрено
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