Минобороны РФ сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Вчера, 23 января, около 21:40 над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. Над каким именно районом это произошло, не сообщается.
Тем же вечером в Валуйском горокруге работала система противовоздушной обороны. Там сбили воздушную цель, запущенную с территории Украины. Как сообщил Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работали оперативные службы, которые устанавливали все последствия на земле.
23 января ВСУ также пытались атаковать Шебекинский городской округ и Борисовский район. В Шебекинском округе повреждена машина, а в Борисовском районе дрон влетел в жилой дом.