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Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

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Беспилотники

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

24 января 2024, 06:59
Фото: Midjourney
Беспилотники

ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Это произошло 23 января в районе 21:40. Подробности сообщает Минобороны РФ.

Вчера, 23 января, около 21:40 над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. Над каким именно районом это произошло, не сообщается.

Тем же вечером в Валуйском горокруге работала система противовоздушной обороны. Там сбили воздушную цель, запущенную с территории Украины. Как сообщил Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работали оперативные службы, которые устанавливали все последствия на земле.

23 января ВСУ также пытались атаковать Шебекинский городской округ и Борисовский район. В Шебекинском округе повреждена машина, а в Борисовском районе дрон влетел в жилой дом.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Минобороны#СВО#Система ПВО
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