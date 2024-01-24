Минобороны РФ сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Тем же вечером в Валуйском горокруге работала система противовоздушной обороны. Там сбили воздушную цель, запущенную с территории Украины. Как сообщил Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работали оперативные службы, которые устанавливали все последствия на земле.