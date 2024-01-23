Ещё один дрон-камикадзе ударил по Белгородской области, есть разрушения

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Днём 23 января село Терезовка Шебекинского городского округа попало под атаку ВСУ. По населённому пункту ударили дроном-камикадзе. В результате взрыва повреждения получили один частный жилой дом и два автомобиля.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в ходе атаки никто из мирных жителей не пострадал.
В настоящий момент на месте работают оперативные службы.
За сегодняшний день это уже вторая атака ВСУ. Около 13:00 стало известно об ударе по хутору Балки Шебекинского округа. Никто не пострадал, но повреждения получил один автомобиль.