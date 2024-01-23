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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Беспилотники

Ещё один дрон-камикадзе ударил по Белгородской области, есть разрушения

23 января 2024, 12:08
Фото: Midjourney
Беспилотники

Дрон-камикадзе атаковал Терезовку в Белгородской области

За несколько часов уже второй населённый пункт Шебекинского округа попал под атаку ВСУ. В результате взрыва пострадали дом и два авто, раненых среди мирных жителей нет. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Днём 23 января село Терезовка Шебекинского городского округа попало под атаку ВСУ. По населённому пункту ударили дроном-камикадзе. В результате взрыва повреждения получили один частный жилой дом и два автомобиля.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в ходе атаки никто из мирных жителей не пострадал.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

За сегодняшний день это уже вторая атака ВСУ. Около 13:00 стало известно об ударе по хутору Балки Шебекинского округа. Никто не пострадал, но повреждения получил один автомобиль.

Белгородскую область атаковали дроном-камикадзе: от взрыва пострадала машина
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